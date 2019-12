La Fondation Michener annonce la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme

OTTAWA, le 11 déc. 2019 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener offre trois bourses en 2020 pour soutenir et encourager l'excellence en journalisme d'intérêt public.

Le président de la Fondation, Alan Allnutt, a déclaré que la nouvelle Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme permettra à la fondation de remplir plus efficacement son mandat pour l'avancement et l'enrichissement de l'enseignement du journalisme. La fondation continuera à offrir les deux Bourses Michener-Deacon pour le reportage d'enquête.

La bourse d'études en journalisme, soutenue par BMO Groupe financer, honore le regretté L. Richard O'Hagan, éminent attaché de presse des premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre Trudeau, qui fut longtemps premier vice-président de la Banque de Montréal. Il avait débuté sa carrière comme reporter au Toronto Telegram.

« Dick comprenait et appréciait grandement le rôle essentiel de la presse dans nos démocraties», a affirmé l'honorable Brian Tobin, vice-président du conseil de BMO Groupe financer, qui a connu Dick O'Hagan aussi bien comme fonctionnaire que membre de la direction de la banque. «BMO est aussi très heureux d'honorer l'importante contribution de Dick au discours public en appuyant la création de la Bourse L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme.»

«Toute sa vie, Richard O'Hagan a voué un amour au journalisme canadien, et notre famille est très reconnaissante envers la Banque de Montréal pour son généreux soutien à cette bourse en sa mémoire», a dit Mme Wanda O'Hagan.

On peut consulter les critères d'attribution des trois bourses sur le site web de la fondation www.michenerawards.ca. La date limite pour soumettre les candidatures est le 21 février 2020.

Le 21 février est aussi la date limite pour les candidatures au Prix Michener de 2019.

M. Allnutt, encourage tous les médias, de toutes les plateformes (écrite, radio, télé, en ligne), quelle que soit leur taille, à participer au concours. «Les travaux qu'ils soumettront devront avoir eu une incidence sur l'intérêt public», a-t-il indiqué.

Le regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada, a créé le prix en 1970. Il est devenu la plus prestigieuse distinction pour le journalisme d'intérêt public au Canada. Les juges doivent prendre en considération les ressources dont disposent les médias participants pour la production de leurs reportages. On compte ainsi de nombreux organes de presse, grands et petits, incluant des hebdos et des périodiques, qui ont obtenu le prix ou une citation au mérite.

Les bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête sont la plus importante aide financière au Canada visant à encourager l'excellence dans le journalisme d'impact pour l'amélioration des politiques publiques, des normes d'éthique, de la gouvernance d'entreprise ou de la vie des Canadiens.

Le Prix Michener est remis annuellement par la gouverneure générale du Canada lors d'une cérémonie à Rideau Hall à Ottawa. Les récipiendaires des bourses sont honorés lors de la même cérémonie.

