MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Matrimoine lancera sa toute première journée contributive Wikipédia le 23 octobre 2021. L'objectif de cette journée : redonner aux femmes créatrices du Québec la place qui leur revient dans cette encyclopédie numérique. Ce sont plusieurs dizaines de personnes qui se réuniront au Palais et virtuellement pour éditer et compléter des pages portant sur des femmes artistes québécoises.

Cet événement organisé par la Fondation Matrimoine est né d'un constat lourd de sens : à l'heure actuelle, un peu moins de 20% des pages biographiques Wikipédia sont dédiées aux femmes, et la grande majorité de ces pages sont soit incomplètes, soit axées principalement sur la vie familiale de la créatrice. C'est tout un travail artistique qui est ainsi laissé dans l'ombre.

La première journée contributive de Matrimoine portera principalement sur la vie et l'œuvre de deux photographes et femmes d'affaires : Élise L'Heureux Livernois (1827-1896) et Sally Elizabeth Wood (1857-1928). Ces artistes nous ont légué un corpus photographique riche, témoin essentiel et méconnu de notre histoire collective, abordant entre autres la difficulté pour les femmes en couple de faire reconnaître leur apport individuel et celle des femmes célibataires de rejoindre les institutions artistiques reconnues.

Pour sa première édition, cette journée contributive aura lieu au Palais des congrès de Montréal, qui ouvrira ses portes afin de permettre la participation du plus grand nombre de personnes. À plusieurs occasions durant les dernières années, le Palais a posé des gestes concrets pour contribuer au rayonnement des arts dans la métropole par le biais de résidences d'artistes, de festivals, de concerts et d'expositions. Un événement comme la journée contributive de la Fondation Matrimoine s'inscrit donc dans cette volonté de représentation équitable et de soutien envers la communauté artistique.

Des femmes à la tête du Palais

Pour la première fois en 2021, ce sont deux femmes qui prennent la direction Palais des congrès : Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale, et Josée Noiseux, présidente du CA. Cette coïncidence est notable, puisque qu'elle souligne la place centrale des femmes dans la société, et rappelle que l'inclusion et la diversité font partie des priorités du Palais.

La Fondation Matrimoine organisera ces journées contributives deux fois par années, en octobre pour souligner le Mois de l'histoire des femmes au Canada et en mars durant la Journée internationale des droits des femmes, afin d'inscrire ces événements dans l'agenda collectif. Ceux-ci deviendront un rendez-vous régulier pour redonner une voix aux femmes grâce à la pertinence des articles à leur sujet sur l'encyclopédie universelle.

Citations

« Il est primordial pour nous de poser des gestes concrets en matière d'avancées sociales et de développement durable. Un geste comme celui-ci nous permet de contribuer à la reconnaissance de l'héritage des femmes dans l'univers numérique. Il représente un jalon essentiel pour faire évoluer les choses. Je suis fière de la place que les femmes sont en train de prendre aujourd'hui : sûres d'elles-mêmes, elles occupent le rôle qui leur revient dans notre société. » Emmanuelle Legault, PDG Palais des congrès de Montréal

« Sous ses apparences de nouveauté, le mot matrimoine est à la fois porteur et témoin de l'évolution de la place des femmes dans la société occidentale. Sa résurgence démontre la présence de plus en plus affirmée, confiante, appréciée et inspirante des créatrices dans l'espace public. Participer à la reconnaissance de l'héritage culturel issu des femmes en favorisant sa découvrabilité dans l'espace numérique, c'est contribuer à changer notre rapport à l'Histoire. » Luce Vallières, Présidente et fondatrice, Fondation Matrimoine

À propos de la Fondation Matrimoine

Fondée en octobre 2021, la Fondation a comme objectif de contribuer à la reconnaissance pérenne de l'héritage des femmes, et plus particulièrement des créatrices, avec un programme d'actions variées : éditathon Wikipédia, club de lecture, actions concertées pour l'augmentation de la présence des femmes en toponymie et plaidoyer pour la parité dans les collections muséales.

À propos du Palais des congrès

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le lab événementiel CITÉ, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

Partenaires d'événement :

Art + Feminism

Wikimedia Canada

Palais des congrès de Montréal

Partenaires de contenu :

Archives nationales

Musée national des beaux-arts du Québec

Musée Lac-Brome

Lien pour télécharger des images libres de droits : https://www.dropbox.com/sh/vumhvvk8lvexdc5/AABlw5zp7oD2O0KfYWe59Uqua?dl=0

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Luce Vallières, Présidente et fondatrice, Fondation Matrimoine, [email protected] ⏐ 514 915-5823, Facebook ⏐ Instagram: @FondationMatrimoine, Twitter: @FondMatrimoine ; Alexandra Madoyan, Conseillère, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected], (514) 871-5849

Liens connexes

https://congresmtl.com/