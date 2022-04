Au Canada, l'itinérance chez les jeunes continue d'augmenter. Les jeunes représentent environ 20 % des personnes sans-abri et les données indiquent que plus de 50 % des adultes en situation d'itinérance se sont retrouvés sans abri pour la première fois avant l'âge de 25 ans*. L'engagement renouvelé de la Fondation Home Depot Canada mise principalement sur le changement systémique grâce à des investissements pour atteindre trois objectifs stratégiques : offrir un logement stable à davantage de jeunes, offrir un soutien communautaire complet et mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail.

«Nous avons eu la chance de collaborer avec certains experts de premier plan en matière d'itinérance qui nous ont aidés à déterminer comment offrir un meilleur soutien aux jeunes, à élargir notre mission de prévention de l'itinérance et à garder le cap pour atteindre nos objectifs visant à prévenir l'itinérance chez les jeunes au Canada et à y mettre fin», explique Pamela O'Rourke, vice-présidente du Marchandisage chez Home Depot Canada et présidente de la Fondation Home Depot Canada. «Nous avons vu concrètement les répercussions de notre mission et cette nouvelle étape nous ravit, car nous savons que nous pourrons apporter une aide supplémentaire précieuse aux jeunes de nos collectivités.»

Ce financement mise principalement sur des modèles de programmation novateurs, sur une collaboration sectorielle et sur la recherche des causes fondamentales des obstacles que rencontrent les jeunes. Il sera octroyé annuellement par l'entremise de subventions pour le développement communautaire, de subventions pour des initiatives venant en aide aux jeunes, de partenariats stratégiques, du programme TradeWorx et de la campagne de financement Le projet Porte orange. Les subventions seront gérées selon un cadre fondé sur l'équité, de manière à augmenter considérablement le soutien offert aux organismes qui viennent en aide aux jeunes sous-représentés, dont les jeunes noirs, autochtones, de divers genres ou s'identifiant au genre féminin, membres de la communauté LGBTQ2IA+ et néo-canadiens.

«Les jeunes que nous soutenons sont confrontés au racisme, à la discrimination, à la violence et à l'exploitation, et il est particulièrement difficile pour eux d'obtenir de l'aide pour gérer ces situations», déclare Kayla Stubbs, directrice de l'Exploitation de Ndinawe. «Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Home Depot Canada, nous nous sentons écoutés et nous sommes considérés comme les experts de notre collectivité en matière de travail auprès des jeunes. Il s'agit donc de l'un de nos partenariats les plus efficaces.»

L'an dernier, la Fondation a annoncé le lancement du programme TradeWorx, un investissement ciblé qui vise à lutter contre l'itinérance chez les jeunes en créant des possibilités d'éducation professionnelle et de formation relative à des métiers spécialisés. Elle annonce aujourd'hui que 2 millions de dollars supplémentaires seront investis d'ici la fin de 2022 pour permettre à 200 jeunes au pays d'acquérir les compétences et les accréditations nécessaires pour se bâtir une carrière et obtenir un logement permanent.

Depuis 2013, la Fondation Home Depot Canada a apporté son soutien à plus de 850 partenaires communautaires de partout au pays, et investi plus de 50 millions de dollars dans le but de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin.

Gaetz, S., Schwan, K., Redman, M., French, D., et Dej, E. (2018). The Roadmap for the Prevention of Youth Homelessness. A. Buchnea (éd.). Toronto, Ontario : Canadian Observatory on Homelessness Press.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Depuis 2013, la Fondation a investi plus de 50 millions de dollars et a collaboré avec ses partenaires communautaires de partout au pays pour éliminer les obstacles, briser les cycles d'iniquité et permettre aux jeunes qui sont sans abri ou à risque de le devenir d'obtenir des résultats positifs et de se bâtir un avenir meilleur. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.homedepot.ca/fondation.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. À la fin de l'exercice financier 2021, l'entreprise comptait 2 317 magasins de vente au détail dans les 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie environ 500 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.

