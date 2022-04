La campagne communautaire et les nouvelles subventions ont contribué à l'atteinte d'une étape clé du financement.

TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - La Fondation Home Depot Canada a dépassé son objectif d'investir 50 millions de dollars pour soutenir les jeunes sans-abri. Cet engagement a vu le jour en 2013, alors que la Fondation s'est donné un objectif d'investissement initial de 10 millions de dollars sur 3 ans pour aider à prévenir l'itinérance chez les jeunes au Canada et à y mettre fin.

«Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir donner en retour à nos communautés quotidiennement et de souligner cette étape clé que nous avons pu atteindre grâce à nos clients, à nos associés et à nos partenaires fournisseurs», a déclaré Pamela O'Rourke, vice-présidente, Marchandisage, Home Depot Canada, et présidente de la Fondation Home Depot Canada. «Toutefois, de récentes études montrent que les jeunes représentent toujours environ 20 % des personnes sans-abri au Canada et qu'ils sont considérablement touchés par la pandémie. Il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin au cycle de l'itinérance au pays.»

En décembre 2021, Le projet Porte orange, la campagne de financement communautaire semestrielle de la Fondation Home Depot Canada, a permis d'amasser des dons en magasin et en ligne de près d'un million de dollars. Pour célébrer l'importance qu'accorde la clientèle au fait de donner en retour, la Fondation a doublé les résultats avec un investissement supplémentaire d'un million de dollars, pour un total de plus de 2 millions de dollars répartis entre 124 partenaires caritatifs venant en aide aux jeunes partout au pays.

En plus d'accroître le soutien offert aux partenaires locaux de la campagne de financement Le projet Porte orange, la Fondation Home Depot Canada annonce plusieurs subventions supplémentaires. Elle versera 3 millions de dollars à ses 15 partenaires régionaux pour appuyer le développement de programmes novateurs qui aident à prévenir l'itinérance chez les jeunes, et 500 000 $ à des partenaires de TradeWorx pour que 50 jeunes sans-abri supplémentaires puissent faire carrière dans un métier spécialisé.

Au fil des ans, plus de 200 organismes locaux et nationaux ont reçu chaque année du financement dans le cadre de l'engagement de la Fondation à soutenir la recherche, l'hébergement et les programmes d'acquisition de compétences nécessaires à la vie quotidienne pour les jeunes sans-abri ou à risque de le devenir.

«Nous collaborons avec certains des plus grands experts du pays en matière d'itinérance afin de guider nos initiatives et de veiller à ce que les fonds recueillis par la Fondation soient investis dans des programmes de prévention et des programmes essentiels qui soutiennent directement les jeunes», a déclaré Amy Bilodeau, directrice principale, Investissement communautaire, Fondation Home Depot Canada. «Nous croyons que tous les jeunes méritent d'obtenir le soutien nécessaire pour se bâtir un avenir prometteur. Nous sommes très reconnaissants de travailler avec eux et nous sommes impatients de poursuivre cet engagement et d'annoncer la prochaine étape de notre investissement au cours des prochains mois.»

La Fondation Home Depot Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Depuis 2013, la Fondation a investi plus de 50 millions de dollars et a collaboré avec ses partenaires communautaires de partout au pays pour éliminer les obstacles, briser les cycles d'iniquité et permettre aux jeunes qui sont sans abri ou à risque de le devenir d'obtenir des résultats positifs et de se bâtir un avenir meilleur. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.homedepot.ca/fondation.

