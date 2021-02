La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études célèbre la résilience démontrée par les étudiants tout au long de 2020

Chaque année, la Fondation CST attribue aux étudiants des prix, des bourses d'études et des bourses d'entretien pour rendre l'éducation accessible parce que CST estime que chaque Canadien devrait disposer de ressources financières suffisantes pour poursuivre des études postsecondaires. La pandémie a eu un impact incroyable sur la population canadienne et s'est répercutée à une vitesse exponentielle sur les étudiants et les personnes à plus faible revenu. CST est ainsi fière de récompenser des jeunes Canadiens doués qui se sont illustrés, même en cette période difficile.

« Non seulement ces étudiants travaillent pour se forger un brillant avenir, mais ils militent aussi en faveur du changement au sein de leurs collectivités », affirme Sherry MacDonald, présidente et PDG de CST. « Près de la moitié des étudiants de cette année ont dit que la COVID-19 a fait augmenter le coût de leurs études. La mission de CST est de rendre l'éducation accessible aux familles canadiennes et nous nous enorgueillissons de pouvoir faire en sorte que ces futurs leaders réalisent leurs rêves d'études universitaires. »

De la résilience pendant une année éprouvante

Lauréate d'un prix pour les études supérieures en 2020, Franchesca Dizon fait carrière en orthophonie et pathologie du langage pour aider ceux qui ont de la difficulté à communiquer. Elle était très heureuse d'être acceptée dans un programme spécialisé, mais craignait de ne pas pouvoir poursuivre ses études en raison de l'impact financier de la COVID-19. « J'avais le stress financier de ne pas pouvoir travailler en plus d'avoir des prêts à rembourser et je savais que j'en aurais d'autres éventuellement », explique Franchesca. « J'étais démotivée et je me demandais si le jeu en valait la chandelle. Or, lorsque j'ai appris que j'avais mérité le prix, ça m'a enlevé une épine du pied; c'est tellement réconfortant de savoir que mon budget ne sera pas aussi serré que prévu. Cela m'a permis de me recentrer et j'ai retrouvé le goût de poursuivre mes études. »

Lauréat d'une bourse d'études en 2020, Pierre Dushime est en voie de devenir avocat et désire défendre les droits des immigrants qui viennent s'installer au Canada. « Cela m'a insufflé une sorte de confiance en moi », déclare Pierre. « Recevoir une bourse d'études signifie que quelqu'un au Canada a cru en mes rêves et à ceux des réfugiés et des immigrants. Cette bourse d'études a réellement allégé une partie du fardeau financier associé à des études en droit. La bourse me permet de me concentrer sur mes études et de ne pas me préoccuper du coût des manuels scolaires et des frais de scolarité. Elle me permet également de continuer à servir la collectivité en faisant du bénévolat. »

Historique de CST : Ardents défenseurs de l'éducation

Décernés depuis 1984, les prix de la Fondation CST pour les études postsecondaires reconnaissent et récompensent chaque année des étudiants canadiens qui ont des besoins financiers, qui ont fait preuve de détermination et d'esprit communautaire et qui ont excellé sur dans leurs études.

Depuis sa création, la Fondation CST a décerné plus de 2 millions de dollars en prix à 310 bénéficiaires de REEE du Plan CST. Chacun des prix a été nommé en hommage aux fondateurs de l'organisme, aux membres du conseil d'administration et aux leaders inspirants de CST pour souligner leur contribution.

Pour tout complément d'information sur les prix offerts par CST, allez à www.cst.org/fr/à-propos-de-cst/prix

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder plus facilement aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs dotés d'un esprit communautaire en leur offrant des prix, des bourses d'études et des bourses d'entretien. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site fondation.cst.org/fr

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: Pour parler à un lauréat de prix, à la porte-parole de CST ou pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec : Cheryl Holmes | [email protected]

Liens connexes

https://www.cst.org/en