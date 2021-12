La Fondation du CHUM nomme Madame Pascale Bouchard comme présidente et directrice générale

MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) annonce la nomination de Pascale Bouchard comme présidente et directrice générale.

L'impressionnant parcours professionnel de Mme Bouchard fait la démonstration d'un leadership éprouvé et reconnu par ses pairs et les équipes qu'elle a dirigées. Elle a notamment été finaliste du concours Women of Influence en 2019 en plus d'avoir été conférencière dans divers forums internationaux. Son implication assidue auprès de la communauté a permis à cette avocate de formation de créer des liens avec des gens d'affaires, plusieurs équipes médicales et gestionnaires de centres hospitaliers universitaires partout au Québec, de nombreuses organisations œuvrant en santé et services sociaux, de même qu'avec les bénéficiaires des organismes où elle a œuvré. Un réseau qu'elle mettra désormais au service de la Fondation du CHUM.

Elle se joint à la Fondation après six ans en tant que directrice-générale de l'Association pour les enfants atteints de cancer (Leucan) et, auparavant, presque 15 ans à titre de directrice-générale de la Maison Le Prélude, un organisme de bienfaisance à Laval qui permet aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants de se relocaliser temporairement en milieu sécuritaire.

Me Marc Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM, se réjouit de l'arrivée de Mme Bouchard à la tête de l'organisation. « Mme Bouchard a tout ce qu'il faut pour continuer de faire rayonner la Fondation du CHUM et l'amener vers de nouveaux sommets. Le rôle que joue la Fondation auprès du CHUM est plus important que jamais et je suis convaincu que la Fondation, sous le leadership de Mme Bouchard, contribuera à la hauteur de nos ambitions », a déclaré Me Tremblay.

« Je suis fière de me joindre à une organisation de qualité qui contribue de façon importante au bien-être du CHUM, mais également à la communauté dans son ensemble », a souligné Mme Pascale Bouchard. « J'ai hâte de me mettre au travail afin de poursuivre la mission de la Fondation du CHUM, un leader mondial en soins, en enseignement, en recherche et en promotion de la santé ».

Mme Bouchard se joindra à la Fondation du CHUM le 18 janvier prochain pour prendre la relève de Julie Chaurette qui prendra sa retraite, le 1er avril 2022. La Fondation du CHUM tient à remercier sincèrement Mme Julie Chaurette, pour ses années de service et sa contribution importante au succès de la Fondation.

À propos de la Fondation du CHUM

La Fondation a pour mission d'assurer au CHUM une source de financement complémentaire. C'est grâce au soutien d'une fondation qu'un établissement de santé peut accélérer son développement technologique et rayonner au plan local, national et international. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d'initiatives, d'activités de collecte de fonds (publipostages, sollicitations auprès de donateurs particuliers, de fondations privées et d'entreprises) et sa campagne majeure de financement.

