OTTAWA, Ontario, le 1er mai 2025 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener est fière de dévoiler les récipiendaires 2025 de la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme et de la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête. Ces prestigieuses récompenses permettent d'appuyer les journalistes du pays qui poursuivent l'intérêt public par le journalisme d'enquête et des études journalistiques.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 5 juin prochain à Rideau Hall, sous la présidence de Son Excellence Mary Simon, gouverneure générale du Canada. C'est aussi lors de cette cérémonie que sera annoncé à qui reviendra le prestigieux Prix Michener récompensant l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Les finalistes du Prix Michener 2025 seront dévoilés la semaine prochaine.

Chris Arsenault et Josette Lafleur reçoivent la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme est attribuée à Chris Arsenault et Josette Lafleur pour leur projet How They Did It (Comment fait-on?) Cette initiative multimédia propose aux journalistes en devenir un point de vue d'initié sur l'art du reportage d'enquête au Canada. Grâce à une série de balados et de vidéos, le projet montre comment les journalistes de renom trouvent des idées de contenu auprès de sources fiables, comment ils vérifient les renseignements, établissent des liens de confiance, négocient les questions légales et éthiques et publient des histoires percutantes.

Journaliste aguerri, Chris Arsenault dirige le programme de maîtrise en médias, journalisme et communication à l'Université Western. Josette Lafleur est journaliste multimédia, lectrice de nouvelles et productrice à la CBC Kitchener-Waterloo.

Katrine Desautels reçoit la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête est attribuée à Katrine Desautels pour son projet Les impacts du manque d'accès à l'eau courante sur la prestation de soins aux communautés autochtones du Nunavik et les conséquences sur leur santé.

Le projet lauréat crée l'occasion, plutôt rare en journalisme, de se rendre au Nunavik pour faire enquête sur les effets dévastateurs du manque d'eau courante dans les communautés autochtones nordiques. Le reportage décrira les conséquences du manque d'eau sur la prestation des soins de santé, les infrastructures hydrauliques et la santé physique et mentale. Sur place, la journaliste pourra parler directement avec les personnes touchées, le personnel de la santé ainsi que le personnel chargé de la gestion des eaux.

Diplômée de l'Université du Québec à Montréal, Katrine Desautels est journaliste à La Presse Canadienne. Son travail porte plus spécialement sur les problèmes de santé qui affectent les populations vulnérables. La Presse Canadienne s'engage à transmettre sa série de reportages à ses centaines de clients à travers le pays.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête, grâce au soutien du Groupe Banque TD, permet à un ou une journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois à un projet d'enquête. Les candidat.e.s doivent réaliser un projet qui répond aux critères du Prix Michener, notamment la contribution au bien commun.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme, grâce au soutien de BMO, encourage l'avancement et l'enrichissement de la formation des journalistes canadien.ne.s et des étudiant.e.s en journalisme. Les projets retenus ont pour objectif d'élargir les connaissances relatives aux produits, procédés et pratiques journalistiques.

Les juges pour la Bourse Michener-L. Richard O'Hagan étaient Geneviève Rossier, Raymond Brassard et Pierre-Paul Noreau, et pour la Bourse Michener-Deacon, Geneviève Rossier, Raymond Brassard et Vivian Smith.

À propos de la Fondation des Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, le Prix Michener est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et le soutien financier de BMO, Cision, Power Corporation du Canada, et TD.

