OTTAWA, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui que la Bourse Michener-Deacon a été décernée à Ève Lévesque et Marie-Christine Noël pour leur projet d'enquête sur la sécurité alimentaire au Canada qui sera publié dans L'Actualité. La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan a quant à elle été remise à Jean-Hugues Roy et Naël Shiab pour la création d'un cours en ligne gratuit sur le journalisme de données.

Chaque bourse est d'une valeur de 40 000 $, à laquelle peuvent s'ajouter jusqu'à 5 000 $ de dépenses à justifier.

Le projet d'enquête soutenu par la Bourse Michener-Deacon tentera de répondre à une question cruciale : pourquoi est-ce que des milliers de citoyen.ne.s d'un pays riche comme le Canada doivent recourir aux banques alimentaires pour nourrir leur famille, alors qu'ils et elles occupent un emploi? L'enquête se penchera sur les mécanismes socio-économiques et les politiques publiques qui menacent la sécurité alimentaire au pays. Mais, surtout, elle sollicitera des personnes aux premières loges de la crise : ces travailleurs et travailleuses qui, pourtant, n'ont pas les moyens de s'alimenter. Le jury a été renversé par l'urgence de la situation et convaincu de l'intérêt public du projet.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme soutiendra la mise sur pied d'un cours bilingue sur le journalisme de données qui sera offert gratuitement en ligne. Le cours, intitulé « Code Like a Journalist », apprendra aux journalistes des techniques pour puiser de l'information pertinente dans d'immenses bases de données ainsi que l'analyser et la présenter de façon intelligible au grand public. Le projet a attiré l'attention du jury en raison, d'une part, de l'attrait croissant du journalisme de données pour les journalistes et, d'autre part, de son utilité pour servir l'intérêt public dans le domaine de l'information massive et des algorithmes.

Un hommage aux lauréat.e.s des bourses Michener sera tenu lors d'une cérémonie qui aura lieu le vendredi 14 juin prochain à Rideau Hall, sous la présidence de la gouverneure générale du Canada. C'est aussi lors de cette cérémonie que sera dévoilé le gagnant ou la gagnante du prestigieux Prix Michener récompensant l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Les noms des finalistes du Prix Michener 2023 seront annoncés la semaine prochaine.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête, grâce au soutien du Groupe Banque TD, permet à un ou une journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois à un projet d'enquête. Les candidat.e.s doivent réaliser un projet qui répond aux critères du Prix Michener, notamment la contribution au bien commun.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme, grâce au soutien de BMO, encourage l'avancement et l'enrichissement de la formation des journalistes et des étudiant.e.s en journalisme au Canada. Les projets retenus ont pour objectif d'élargir les connaissances relatives aux produits, procédés et pratiques journalistiques.

Le jury de l'édition 2024 des bourses Michener se composait de :

Geneviève Rossier (présidente), directrice générale de CN2i

Maxime Bertrand , directrice des relations citoyennes et des normes journalistiques à Radio-Canada

, directrice des relations citoyennes et des normes journalistiques à Radio-Canada Raymond Brassard , ancien rédacteur en chef au Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme

, ancien rédacteur en chef au et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme Vivian Smith , Ph.D., conseillère éditoriale, ancienne journaliste au Globe and Mail et professeure de journalisme, auteure du livre Outsiders Still ( University of Toronto Press)

, Ph.D., conseillère éditoriale, ancienne journaliste au et professeure de journalisme, auteure du livre ( Press) Pierre-Paul Noreau , ex-président de la Fondation des Prix Michener et président du Conseil de presse du Québec

