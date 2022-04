OTTAWA, ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui le nom des deux journalistes canadiens qui recevront l'édition 2022 de la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête.

Stéphane Blais, journaliste à l'environnement pour La Presse canadienne, se concentrera sur les impacts environnementaux et les bénéfices économiques liés à l'extraction du lithium; Rob Csernyik, journaliste pigiste, enquêtera pour sa part sur l'évolution de la relation à établir entre le jeu et les suicides au Canada.

Le jury de la Bourse Michener a apprécié que la proposition de M. Blais porte sur un élément-clé utilisé dans la fabrication de piles électriques, pour lesquelles la demande explose à travers le monde. Ces mines sont principalement situées sur des territoires autochtones, et on sait peu de choses sur leur impact environnemental et économique. Le travail de M. Blais sera éventuellement publié en français et en anglais sur de multiples plateformes de La Presse Canadienne et de The Canadian Press.

Le projet de M. Csernyik vise à identifier comment la relation toxique entre le jeu et les suicides a évolué, ainsi qu'à enquêter sur ce que font, le cas échéant, les gouvernements et les autorités de la santé publique pour s'attaquer à ce problème. Le jury a souligné que sans le travail des journalistes au fil des ans, les suicides liés au jeu seraient encore dans l'ombre. Le projet de M. Csernyik sera publié sous forme d'enquête détaillée dans The Walrus Magazine et dans la Sélection du Reader's Digest Canada, auquel s'ajoute l'intérêt du Local News Data Hub à développer et à partager l'ensemble des données, ainsi qu'à créer des histoires locales, liées aux éléments rendus disponibles sur la question.

Les récipiendaires de la Bourse Michener 2022 seront honorés lors de la cérémonie annuelle de remise des Prix Michener. Les préparatifs de la cérémonie sont en cours, et de plus amples informations seront disponibles bientôt.

Les finalistes du Prix Michener 2021 seront annoncé.e.s la semaine prochaine.

Le Prix Michener, créé en 1970 par l'honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général à l'époque, récompense la contribution exceptionnelle du journalisme au service de l'intérêt public. La décision du jury s'appuie principalement sur l'impact et les retombées des dossiers présentés par les médias écrits, électroniques et en ligne. Il s'agit de la 52e année des Prix Michener.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête bénéficie du soutien de la Fondation des Prix Michener et de la famille du regretté Paul S. Deacon. Elle permet à un journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois pour réaliser un projet de reportage. Les candidatures doivent prévoir un projet qui s'inspire du principal critère de promotion de l'intérêt public du Prix Michener annuel, en mettant l'accent sur l'impact positif sur la société canadienne. Les bourses sont d'une valeur de 40 000 $ chacune, plus un montant allant jusqu'à 5 000 $ en dépenses.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan d'études en journalisme, soutenue par BMO Groupe financier, encourage l'avancement et l'enrichissement des études à l'intention des journalistes canadien.ne.s et des étudiant.e.s en journalisme. La bourse est nommée à la mémoire du regretté L. Richard O'Hagan, éminent attaché de presse des premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre Trudeau, et qui fut longtemps premier vice-président de la Banque de Montréal. Il avait amorcé sa carrière comme reporter au Toronto Telegram. Les projets primés mettent l'accent sur l'élargissement des connaissances relatives aux produits, procédés et pratiques journalistiques. Cette bourse n'a pas été attribuée cette année, mais sera à nouveau ouverte aux soumissions pour le cycle de récompenses de l'année 2022.

La bourse Michener - L. Richard O'Hagan de l'an dernier a soutenu la création d'un guide de vérification des faits gratuit et accessible, ainsi que des ressources pédagogiques pour les journalistes étudiant.e.s et en début de carrière. Ces ressources sont axées sur les meilleures pratiques de vérification des faits dans un contexte éditorial, et sont produites en partenariat avec le magazine The Walrus et l'Université Carleton.

Notre première bourse Michener - L. Richard O'Hagan a été attribuée en 2020 à J-Source pour Canada Press Freedom Project qui sera dévoilé plus tard ce printemps lors de la conférence de l'Association canadienne des journalistes à Montréal. Ce projet soulève des exemples de cas où la liberté de presse est menacée à travers le pays, et permet la création d'une base de données qui documente les violations à la liberté de presse.

Les juges pour les bourses Michener 2022:

Geneviève Rossier (présidente), éditrice et directrice générale, La Presse canadienne, Service français (récusée des délibérations Deacon);

Raymond Brassard , ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme;

, ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme; Hassan Serraji , Fondateur et directeur de l'Observatoire québécois de la diversité ethnoculturelle;

, Fondateur et directeur de l'Observatoire québécois de la diversité ethnoculturelle; Margo Goodhand , juge en chef des Prix Michener

