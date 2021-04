OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener annonce aujourd'hui qu'elle décerne ses Bourses Michener-Deacon à Ethan Cox et à Erin Seatter qui dirigeront une équipe chargée d'une enquête sur l'inconduite policière au Canada. Elle octroie en outre sa Bourse Michener - L. Richard O'Hagan à Allison Baker et à Viviane Fairbank pour leur projet sur la vérification des faits intitulé In Defence of Truth.

Chacune de ces bourses, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Dans le cadre du projet d'enquête récompensé par la Bourse Michener-Deacon, on tentera de saisir l'ampleur d'un problème d'inconduite policière au Canada et d'examiner le rôle des structures de responsabilité publique qui entourent le travail policier. Les juges ont été impressionnés par la qualité de l'équipe formée par Ricochet et regroupant des journalistes indépendants des quatre coins du Canada, par l'audacieuse analyse des données et par l'inclusion du point de vue des victimes. Les résultats de cette enquête trouveront incontestablement leur place sur les sites Web anglais et français de Ricochet. L'équipe planche également sur un projet de balado.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme appuiera pour sa part la création d'un manuel inspiré du site The Walrus Fact-Checking, lequel propose des lignes directrices ainsi qu'une méthodologie de présentation et de vérification des faits commune à l'attention des journalistes, des universitaires et du public. Cet ouvrage traitera de la consommation et de la création des nouvelles. Le projet a pour autre objectif la mise sur pied d'un programme de formation sur la vérification des faits gratuit, accessible et numérique offert par l'Université de Carleton. Aux dires des juges, les candidatures de cette année étaient particulièrement solides. Au final, ce projet a été choisi pour son caractère universel et son impact potentiellement considérable.

On rend traditionnellement hommage aux récipiendaires des bourses Michener lors d'une cérémonie annuelle de remise des Prix Michener tenue à Rideau Hall et présidée par le gouverneur général du Canada. Lors de cet événement, on dévoile le lauréat du prix Michener de journalisme d'intérêt public au Canada. Toutefois, attendu la situation sanitaire mondiale actuelle, le lauréat du Prix Michener et les récipiendaires des bourses de cette année seront célébrés à l'occasion d'une cérémonie virtuelle qui aura lieu en juin prochain.

Le nom des finalistes du Prix Michener 2020 sera annoncé la semaine prochaine.

Le Prix Michener, créé en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public. Les juges rendent leurs décisions sur la base du bénéfice que tire la société des reportages des médias écrits, électroniques et en ligne qui leur ont été soumis. Cette année marque le 50e anniversaire du Prix Michener.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête bénéficie du soutien de la Fondation des Prix Michener et de la famille du regretté Paul S. Deacon. Elle permet à un journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois pour réaliser un projet de reportage. Les candidatures doivent prévoir un projet qui s'inspire du principal critère de promotion de l'intérêt public du Prix Michener annuel.

La Bourse Michener-L. Richard O'Hagan d'études en journalisme, soutenu par BMO Groupe financier, encourage l'avancement et l'enrichissement des études à l'intention des journalistes canadiens et des étudiants en journalisme. La bourse est nommée à la mémoire du regretté L. Richard O'Hagan, éminent attaché de presse des premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre Trudeau, qui fut longtemps premier vice-président de la Banque de Montréal. Il avait amorcé sa carrière comme reporter au Toronto Telegram. Les projets primés mettent l'accent sur l'élargissement des connaissances relatives aux produits, procédés et pratiques journalistiques.

Les juges pour les bourses Michener 2021

Geneviève Rossier (présidente), éditrice et directrice générale, La Presse Canadienne, Service français;

Connie Monk , directrice du programme de journalisme parlé et en ligne à BCIT, ancienne journaliste et réalisatrice à CBC;

, directrice du programme de journalisme parlé et en ligne à BCIT, ancienne journaliste et réalisatrice à CBC; Raymond Brassard , ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme;

, ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme; Romayne Smith Fullerton , professeure associée, Faculté d'information et études des médias, Université de Western Ontario , et responsable de l'éthique à J-Source;

, professeure associée, Faculté d'information et études des médias, Université de , et responsable de l'éthique à J-Source; Candis Callison , auteure et professeure associée, École de journalisme, Institute for Critical Indigenous Studies, Université de la Colombie-Britannique;

, auteure et professeure associée, École de journalisme, Institute for Critical Indigenous Studies, Université de la Colombie-Britannique; Dean Jobb , professeur à l'Université de King's College, auteur, ancien reporter, rédacteur et chroniqueur.

Les Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974. Cette année, les Prix Michener célèbre le 50e anniversaire de la plus importante distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus : www.PrixMichener.ca.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Renseignements: Margo Goodhand; présidente du jury, Prix Michener, [email protected] ; Jill ClarkGestionnaire des communications, Fondation Rideau Hall, 613-619-0230, [email protected]

Liens connexes

www.michenerawards.ca