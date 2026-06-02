La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne du printemps « On ne devient pas adulte à 18 ans » et annonce son nouveau porte-parole

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Pour de nombreux jeunes qui ont fréquenté la DPJ et les Centres jeunesse, célébrer ses 18 ans, ça se passe lors d'une journée comme les autres, sans tambour ni trompette. Cette entrée dans le monde adulte n'offre pas de cadeau et elle se fait bien souvent sans filet social ni familial. Dans le cadre de sa campagne du printemps, la Fondation des jeunes de la DPJ lance un appel à la générosité : chaque don, bien plus qu'un montant, devient une preuve de soutien constant qui procure de la stabilité et la possibilité de poursuivre des projets de vie.

Visionner le témoignage d'Ariella Speed Speed Pierre-Yves Lord, nouveau porte-parole (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

« Sans réseau adéquat pour les soutenir, trop de jeunes se retrouvent face à des choix impossibles, qu'ils ne devraient jamais avoir à faire, comme d'arrêter leurs études pour occuper un emploi qui les maintient souvent dans la précarité », explique Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Grâce aux dons mensuels, on peut aider des milliers de jeunes, alors que les besoins sur le terrain sont de plus en plus criants à travers la province. »

La puissante histoire d'Ariella, qui redonne maintenant au suivant

Cette année, l'ambassadrice de la campagne se nomme Ariella, aujourd'hui âgée de 24 ans. Dès son jeune âge, elle a connu un parcours marqué par les placements en centre jeunesse, les abus et une grande instabilité familiale. Malgré des défis importants liés à la santé mentale, à un TDAH non reconnu et à de multiples traumatismes, elle a pu reprendre confiance grâce au soutien de plusieurs intervenants marquants, du milieu scolaire et de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Le soutien reçu lui a permis de persévérer dans ses études, de compléter une technique en éducation spécialisée et de poursuivre des études universitaires en enseignement en adaptation scolaire. Aujourd'hui, Ariella travaille auprès d'enfants vivant eux aussi des réalités difficiles, avec le désir profond de redonner au suivant et de faire une différence, comme certains adultes l'ont fait pour elle.

« On ne devient pas adulte du jour au lendemain. Encore moins quand on n'a pas les outils, le réseau et les repères pour avancer. Heureusement, des personnes m'ont tendu la main. Parmi elles, il y avait les donateurs et donatrices de la Fondation des jeunes de la DPJ », souligne Ariella, ambassadrice de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Grâce à leur générosité, j'ai reçu le soutien financier, humain et professionnel nécessaire pour poursuivre mes études et garder la tête hors de l'eau. Sans eux, je ne me serais jamais rendue au cégep, encore moins à l'université. »





Pierre-Yves Lord s'engage pour des milliers de jeunes

À travers le Québec, plus de 40 000 jeunes sont pris en charge par la DPJ. À sa manière, Pierre-Yves Lord a voulu faire une différence dans leur vie et c'est avec bonheur que la Fondation annonce qu'il devient dès maintenant le nouveau porte-parole.

« C'est avec beaucoup d'émotions que je m'engage à titre de porte-parole de la Fondation des jeunes de la DPJ. Cette mission, elle est personnelle pour moi. J'ai moi aussi été un de ces jeunes accompagnés par la DPJ. Je sais ce que ça veut dire, concrètement, qu'un adulte croit en vous et je sais aussi à quel point la transition vers la vie adulte peut être vertigineuse quand on a l'impression de la traverser seul. Aux jeunes qui vivent cette étape en ce moment, je veux dire ceci : vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens, ici, qui croient en vous. Et moi, j'en suis », soutient Pierre-Yves Lord, nouveau porte-parole de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Une campagne essentielle pour les jeunes de la DPJ

Les dons recueillis dans le cadre de cette campagne, mais aussi tout au long de l'année permettent d'offrir du tutorat, d'aider un jeune à s'installer dans son appartement, de financer une formation, des études postsecondaires ou un programme adapté favorisant l'insertion sociale et professionnelle. Ils permettent également aux jeunes de participer à des sports, des camps ou des activités qui redonnent confiance. Pour certains, cela signifie aussi l'accès à un chien de soutien émotionnel et des services thérapeutiques essentiels pour guérir des traumatismes profonds. Ces interventions, personnalisées et concrètes, changent durablement des trajectoires de vie.

En quelques minutes seulement, il est possible de planifier ses dons automatiquement via le site web : FONDATIONJEUNESDPJ.CA

À propos de la Fondation des jeunes de la DPJ

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

http://www.fondationjeunesdpj.ca/

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

Contact à la Fondation des jeunes de la DPJ : Maude Noël-Létourneau, Directrice principale, philanthropie, communications et événements, 514 433-1291, [email protected]