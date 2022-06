La Fondation des jeunes de la DPJ dévoile les projets soutenus en régions - Un impact concret et direct

En avril dernier, la Fondation a lancé un appel de propositions auprès d'organismes implantés dans les régions du Québec afin d'appuyer financièrement leurs initiatives et d'accroitre leur impact auprès des jeunes de la DPJ. « Cet appel a remporté un succès au-delà de nos attentes! », souligne Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation. « Plus d'une vingtaine de projets ont été déposés. Ce succès démontre la pertinence de ce fonds mis en place par la Fondation pour appuyer les initiatives régionales. Cette réponse rappelle surtout que les besoins sont bien réels pour les jeunes de la DPJ et ce, peu importe où ils se trouvent au Québec. »

Des projets qui répondent aux recommandations de la Commission Laurent

Pour cette première enveloppe budgétaire, totalisant 200 000 $, le comité d'allocations composé d'experts des domaines des services sociaux, de la protection de la jeunesse et du développement social, a sélectionné des projets permettant de faciliter la transition vers la vie adulte.

La préparation à l'autonomie des jeunes de la DPJ a été identifiée comme un enjeu majeur dans le rapport de la Commission Laurent. Rappelons qu'à chaque année, environ 2000 jeunes de la DPJ atteignent leur majorité. Ainsi, les initiatives soutenues financièrement par la Fondation rejoignent les axes fondamentaux que sont la persévérance scolaire, le développement de l'autonomie en hébergement et la stabilité résidentielle, l'employabilité et l'acquisition de compétences ainsi que l'estime de soi et les saines habitudes de vie.

Voici la liste des projets sélectionnés :

Maison Stéphane Fallu - POSA/Source des Monts, Montérégie

Hébergement Le Belvédère - Vallée Jeunesse Outaouais

Habitations l'Envolée - Laval

L'essentiel vers ton indépendance - Carrefour jeunesse-emploi MRC Deux-Montagnes, Laurentides

Accompagnement des jeunes en situation d'itinérance - Maison Marie-Frédéric, Capitale-Nationale

Appartements Laboratoires - CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec

Soutien à la qualification des jeunes - Fondation Santé Gatineau et CISSS de l'Outaouais

Quand les donateurs veulent faire plus

Nancy Audet, marraine de la Fondation, applaudit cette mobilisation autour des jeunes de la DPJ. « Mon travail m'amène à sillonner les quatre coins du Québec. Partout, on m'interpelle en me demandant ce qu'on peut faire de plus pour ces jeunes qui portent de si grandes souffrances! Voilà un excellent exemple d'une initiative efficace, rapide et pertinente! L'argent des donateurs se rend directement là où les besoins sont criants et où leur générosité fera une grande différence! »

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux qui lui étaient exprimés, la Fondation a élargi sa mission à l'automne 2021 afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, à travers le Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant à chaque année un appui aux initiatives régionales.

Pour en savoir plus sur les projets soutenus par la Fondation grâce au nouveau fonds d'appui aux initiatives régionales ou pour faire un don, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

