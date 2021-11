La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec dévoile des mesures pour soutenir davantage les proches aidants

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se tiendra du 7 au 13 novembre, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) réitère son engagement à améliorer de manière concrète la vie des proches aidants. Elle annonce que le soutien financier aux organismes leur venant en aide a été doublé en 2021 pour faire face à la pandémie alors qu'en 2022 des outils facilitant la collaboration des proches aidants, des médecins spécialistes et des patients seront créés.

« Les médecins spécialistes du Québec souhaitent s'engager davantage socialement et contribuer au bon fonctionnement du réseau. Nous souhaitons non seulement offrir plus de répit aux proches aidants, mais également collaborer et partager nos expertises respectives », a souligné le docteur Vincent Oliva, président du conseil d'administration de la Fondation de la FMSQ.

La Fondation de la FMSQ œuvre depuis le début de l'année à la mise en place de trois mesures importantes pour mieux soutenir les proches aidants. Ces mesures s'inscrivent dans la lignée du Plan d'action gouvernemental en proche aidance, dévoilé la semaine dernière.

Renforcer le trio patient, aidant, médecin

La FMSQ offrira à ses membres une formation développée en partenariat avec les organismes l'Appui pour les proches aidants, Proche aidance Québec et le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public afin d'outiller les médecins spécialistes à mieux interagir avec ces alliés importants du système de santé.

« La FMSQ souhaite renforcer la collaboration avec les proches aidants et l'expertise des organismes les représentant, ainsi que les patients afin de permettre aux médecins spécialistes d'identifier les enjeux vécus par les proches aidants pour ensuite mieux y répondre et ainsi maximiser les relations du trio patient, aidant, médecin », a renforcé le Dr Oliva.

Démystifier le réseau et la médecine pour les proches aidants

Les médecins spécialistes développeront des capsules d'information destinées aux proches aidants pour démystifier certaines conditions médicales et le réseau de la santé et ainsi faciliter les communications avec les médecins et les professionnels de la santé.

« Les proches aidants jouent un rôle fondamental dans la réussite d'un traitement médical et le bien-être d'un patient. Pour faciliter leur apprentissage, les médecins spécialistes souhaitent offrir des outils leur permettant de mieux comprendre les maladies de leur proche, la médecine spécialisée et le fonctionnement du réseau de la santé », a mentionné le Dr Oliva.

Bonifier le soutien financier en pandémie

Ces initiatives sont complémentaires aux activités de financement de projets de répit que mène la Fondation depuis près de 10 ans. La pandémie a affecté les organismes bénéficiaires et par conséquent les proches aidants. Pour remédier à cette situation, la Fondation de la FMSQ a octroyé une somme record de 2 millions $ à 41 organismes pour la réalisation de 45 projets de répit dans 12 régions en 2021.

« Les médecins reconnaissent que la pandémie a pu engendrer une demande de support accrue aux proches aidants, alors que plusieurs services dans le réseau ont été au ralenti. Nous avons doublé le financement annuel octroyé aux organismes leur venant en aide pour 2021 afin de permettre à ces alliés du réseau de recharger leurs énergies en ces temps difficiles », a ajouté le Dr Oliva.

Faits saillants

Au Québec, environ une personne de 15 ans et plus sur cinq (21,1 %) est un proche aidant

30,6% des proches aidants sont âgés de 45 à 64 ans

Près la moitié des proches aidants consacre une à trois heures par semaine au soutien de la personne aidée (45 %), tandis qu'environ 17 % y allouaient 20 heures ou plus

57,5% des proches aidants sont des femmes

