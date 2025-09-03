Les fonds recueillis annuellement proviennent de dons de la clientèle et du personnel et de la vente d'un timbre spécial

OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle versera des subventions totalisant 1,6 million de dollars à des programmes communautaires pour les enfants et les jeunes partout au pays.

Au total, 144 œuvres de bienfaisance, écoles et organismes communautaires canadiens recevront du financement cette année, dont quatre seront bénéficiaires d'une subvention Signature de 50 000 $ :

Panthéon des sports canadiens , à Calgary en Alberta

, à en Musée canadien de l'immigration du Quai 21 , à Halifax en Nouvelle-Écosse

, à en Nouvelle-Écosse JUMP Math , à Toronto en Ontario

, à en True North Aid, à Kitchener en Ontario , recevra la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones

Une collecte de fonds réussie grâce à la clientèle et au personnel

Chaque année, la Fondation communautaire amasse des fonds à l'aide de dons de la clientèle dans les bureaux de poste, des contributions du personnel et d'une partie du produit de la vente d'un timbre spécial et d'une carte postale. Chaque dollar recueilli appuie des programmes communautaires qui profitent aux enfants et aux jeunes de chaque province et territoire. Les carnets de timbres sont en vente dans les bureaux de poste et en ligne à postescanada.ca/achat.

Bénéficiaires d'une subvention Signature 2025

Les subventions Signature, d'une valeur de 50 000 $ chacune, sont remises à des organismes nationaux qui offrent des programmes aux enfants et aux jeunes du Canada.

Le Panthéon des sports canadiens (Calgary) permet aux pédagogues d'accéder gratuitement à plus de 300 programmes, vidéos, plans de cours et artéfacts sportifs sur sa plateforme éducative nationale. La subvention servira à lancer un carrefour jeunesse qui s'ajoutera au livre numérique et aux ressources du programme Héros sportifs autochtones : une expérience éducative. Ce programme offre aux jeunes une expérience d'apprentissage multimodale par le biais de chapitres interactifs conçus tel un livre qui raconte les vérités et les histoires des Autochtones qui ont fait leur entrée au panthéon.

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 (Halifax) offre un programme interactif, culturel et éducatif qui aide le public à comprendre l'histoire de l'immigration au Canada. Son objectif est de briser les mythes, ouvrir l'esprit, susciter l'empathie et changer les perceptions. La subvention servira à assurer la prestation du programme national d'éducation du Musée qui fait participer les enfants et les jeunes à des activités qui leur enseignent l'histoire de l'immigration au Canada et ce qu'être canadien et canadienne signifie.

JUMP Math (Toronto) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'outiller les pédagogues et les élèves à l'aide de ressources et d'approches qui permettent d'acquérir de la confiance et d'éveiller la passion des mathématiques. La subvention servira au programme Book Fund for Math Success qui offre des ressources gratuites en mathématiques aux élèves des communautés marginalisées, éloignées et à risque, dont les communautés isolées et autochtones.

La subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones est présentée à des organismes autochtones locaux et régionaux dont les programmes, basés sur les principes de vérité et de réconciliation, viennent en aide aux enfants et aux jeunes autochtones. Le récipiendaire de cette année, True North Aid (Kitchener), offre un soutien humanitaire aux communautés autochtones du Nord et éloignées. La subvention permettra d'acheter des produits menstruels pour les jeunes Autochtones qui ont de la difficulté à accéder à des produits abordables et responsables.

Projets qui soutiennent les enfants et les jeunes

Depuis 2012, la Fondation communautaire a versé 16,4 millions de dollars à plus de 1 400 projets communautaires partout du pays. Ces fonds contribuent à une variété d'initiatives, notamment des programmes d'alphabétisation et de langue, des services d'aide pour les jeunes, des projets pour jeunes autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs et plus encore. Pour obtenir la liste complète des bénéficiaires d'une subvention de 2025, visitez le site Web de la Fondation communautaire de Postes Canada.

À propos de la Fondation

Organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation communautaire de Postes Canada appuie les organismes sans but lucratif locaux et nationaux qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes de 21 ans ou moins. Grâce à son approche communautaire, elle constitue l'un des meilleurs exemples de l'engagement de Postes Canada à devenir porteur d'un Canada plus fort. En appuyant des programmes qui enrichissent la vie des enfants et des jeunes, nous renforçons les communautés pour toute la population. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site postescanada.ca/communautaire.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]