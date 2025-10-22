Jean-Paul Bureaud, Tanya Staples et Michael Walker se joignent au conseil d'administration 2025-2026

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation canadienne pour la planification financièreMC est heureuse d'annoncer la nomination de Laura Boudreau à titre de directrice générale, ainsi que la composition de son conseil d'administration pour 2025-2026. Avec une équipe de direction solide et engagée, la Fondation est plus prête que jamais à poursuivre sa mission : offrir, partout au pays, des programmes gratuits de planification financière aux personnes financièrement vulnérables qui peinent à obtenir le soutien dont elles ont besoin.

Depuis janvier, Mme Boudreau assurait la direction par intérim. Durant cette période, elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'une vision claire et d'un engagement indéfectible envers la mission de la Fondation : changer des vies grâce à la planification financière. Elle a joué un rôle clé dans la mise en œuvre des programmes de la Fondation et dans l'élaboration de ses priorités stratégiques pour les trois prochaines années.

En fait, son parcours remarquable dans le milieu communautaire et sans but lucratif en faisait la candidate toute désignée pour ce poste. Elle a notamment œuvré au Image Centre & Public Realm de la Toronto Metropolitan University (anciennement l'Université Ryerson), à United for Literacy (anciennement Frontier College), chez People for Education, ainsi qu'à la National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Bénévole engagée, elle siège aussi au conseil d'administration du refuge pour femmes Redwood.

« La Fondation canadienne pour la planification financière joue un rôle extrêmement important en soutenant les personnes qui vivent une précarité financière, et je suis profondément honorée de la diriger à un moment aussi charnière, » affirme Mme Boudreau. « Je souhaite bâtir sur ce que nous avons déjà accompli et élargir la portée et l'impact de la Fondation pour améliorer le bien-être financier partout au pays. »

Conseil d'administration 2025-2026

La Fondation canadienne pour la planification financière est également ravie d'accueillir trois nouveaux membres à son conseil d'administration : Jean-Paul Bureaud, Tanya Staples et Michael Walker. Leur expertise collective viendra renforcer encore advantage le leadership de la Fondation.

Jean-Paul Bureaud est directeur général, président et chef de la direction de FAIR Canada, un organisme national voué à la défense des droits des investisseuses et investisseurs canadiens. Fort de près de 30 ans d'expérience dans la réglementation des marchés financiers et la gouvernance d'intérêt public, il est reconnu comme une figure de proue de la protection des consommateurs de services financiers. Au cours de sa brillante carrière, il a occupé des postes de haut niveau à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et a travaillé comme conseiller stratégique auprès du Groupe de la Banque mondiale.

Tanya Staples, planificatrice financière certifiée (CFPMD), professeure et candidate au doctorat, est une chercheuse et formatrice réputée en finances personnelles. Elle est bien connue pour ses travaux sur la diversité des genres et le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes. Elle a contribué à la profession à travers différents rôles au sein de FP CanadaMC, de comités de rédaction et d'évaluation de revues universitaires et de panels d'experts et d'expertes. Elle a aussi donné de nombreuses conférences lors de congrès nationaux destinés aux universitaires et aux professionnels et professionnelles.

Quant à Michael Walker, il met à profit plus de 35 ans d'expérience chez RBC, où il a dirigé le plus grand courtier en fonds communs de placement au pays et a été un pionnier de l'innovation en planification financière numérique. Maintenant retraité, il continue d'être animé par la même passion : rendre la littératie et la planification financières accessibles à toutes et à tous, afin d'aider plus de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Paul, Tanya et Michael au sein du conseil, » souligne Carolyn Fallis, présidente du conseil d'administration de la Fondation. « Leur expertise et leur dévouement, combinés à l'engagement des membres actuels du conseil, renforceront notre capacité à donner aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens de bâtir un avenir financier plus solide. Et avec Laura à la barre… la Fondation est entre de très bonnes mains pour atteindre ses objectifs. »

La Fondation tient également à remercier chaleureusement ses deux membres du conseil sortants, Sylvain B. Tremblay et Chantal Lamoureux, pour leurs contributions significatives et leur appui indéfectible à la mission de l'organisation.

Les autres membres du conseil d'administration sont : Tashia Batstone (trésorière), Shawn Brayman, Jennifer Curpen, Caroline Dabu, Nola Joorisity, Annick Kwetcheu Gamo et Doretta Thompson.

Organisme de bienfaisance indépendant, la Fondation canadienne pour la planification financière a pour mission d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes en favorisant un accès élargi aux bienfaits de la planification financière. Elle y parvient en collaborant avec des organismes communautaires et en mobilisant des bénévoles issus de la communauté professionnelle de la planification financière. Sa vision ? Un Canada où chacun et chacune peut compter sur les connaissances, la confiance et le soutien nécessaires pour renforcer sa santé financière et bâtir sa résilience économique. Pour en savoir plus, visitez cffp.ca.

