offrira des activités éducatives, des services de planification financière gratuits et des ressources en ligne pour aider les personnes vulnérables à atteindre la résilience financière. Carolyn Fallis , CFP®, dirigera la Fondation en tant que présidente du conseil d'administration

RBC Fondation devient partenaire fondateur

TORONTO et MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - FP Canada et l'Institut de planification financière sont fiers d'annoncer le lancement conjoint de la Fondation canadienne pour la planification financière, un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens et des Canadiennes en favorisant l'accès à la planification financière.

La mission de la Fondation est de doter la population canadienne des connaissances nécessaires pour atteindre la résilience financière. Elle se concentrera sur les groupes financièrement vulnérables, notamment les personnes à faible revenu, les jeunes, les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes au Canada, les personnes âgées et les personnes handicapées.

La Fondation réalisera cette mission avec l'aide de planificateurs financiers et planificatrices financières bénévoles, par le biais de différents programmes :

Des séminaires et des webinaires de planification financière gratuits, offerts en collaboration avec des organisations communautaires.

Un programme de services bénévoles qui mettra en relation les personnes éligibles avec des planificateurs financiers et des planificatrices financières.

Des outils et des ressources en ligne.

« Bien des Canadiens et Canadiennes sont aux prises avec des difficultés financières et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide », déclare Carolyn Fallis, CFP®, présidente du conseil d'administration de la Fondation. « Nous savons que la planification financière peut jouer un rôle important pour aider les gens à atteindre la résilience financière. La Fondation canadienne pour la planification financière contribuera à éliminer les obstacles qui empêchent d'obtenir les conseils professionnels nécessaires. »

Aider ceux et celles qui en ont le plus besoin

« La Fondation canadienne pour la planification financière jouera un rôle essentiel en rendant la planification financière accessible à toute la population canadienne. Cet objectif fait partie intégrante de la vision IMAGINE 2030 de FP Canada, qui vise le bien-être financier de tous les Canadiens et Canadiennes », déclare Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada, et trésorière du conseil d'administration de la Fondation. « Tout le monde mérite d'avoir la chance de prendre ses finances en main et de se bâtir un avenir plus sûr, et la Fondation contribuera à rendre cela possible. »

La Fondation s'est engagée à offrir ses programmes à la grandeur du pays. En collaborant avec des partenaires communautaires et des planificateurs financiers et des planificatrices financières à travers le Canada, la Fondation s'assurera que ses programmes sont non seulement accessibles, mais aussi pertinents d'un point de vue culturel et adaptés aux besoins uniques des diverses communautés.

Selon Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l'Institut de planification financière et membre du conseil d'administration de la Fondation, « la planification financière est un outil puissant qui peut permettre de renforcer la résilience financière et de naviguer avec confiance dans un monde financier complexe. Grâce à la Fondation canadienne pour la planification financière, ces avantages seront accessibles à un plus grand nombre de personnes, en particulier à ceux et celles qui en ont le plus besoin. »

Un impact accru grâce à un soutien généreux

En plus du soutien de FP Canada et de l'Institut de planification financière, qui sont les membres fondateurs de la Fondation, cette dernière a l'honneur d'annoncer que RBC Fondation en est un partenaire fondateur. Le généreux soutien de RBC Fondation sera déterminant pour permettre à la Fondation d'étendre sa portée et son impact.

« RBC et RBC Fondation se sont engagées à promouvoir des opportunités de prospérité plus équitables au sein de nos collectivités. Cela passe par des partenariats avec des organismes pour aider les Canadiens et les Canadiennes à mener une vie sûre et résiliente, tout en leur offrant des moyens équitables d'améliorer leur bien-être financier », dit Andrea Barrack, PVP, Impact et développement durable, RBC, et directrice générale, RBC Fondation. « RBC Fondation est fière de soutenir la Fondation canadienne pour la planification financière, qui travaille à lever les barrières financières rencontrées par les membres les plus vulnérables de nos communautés. »

La Fondation continue de chercher des soutiens supplémentaires pour l'aider à concrétiser sa vision et prévoit de lancer des programmes dès 2025.

Annonce du premier conseil d'administration

Un conseil d'administration formé de bénévoles soutiendra la Fondation dans sa mission. Leurs expériences et expertises diversifiées guideront l'orientation stratégique de l'organisation.

Présidente: Carolyn Fallis, CFP®, CPA, CA, Fellow de FP Canada MC

Trésorière: Tashia Batstone, MBA, FCPA, FCA, IAS.A

Shawn Brayman , Fellow de FP Canada MC

, Fellow de FP Canada Jennifer Curpen , CFP®

, CFP® Caroline Dabu , FEA, GCB.D

, FEA, GCB.D Nola Joorisity , FCPA, FCA, CMA, C.Dir.

, FCPA, FCA, CMA, C.Dir. Annick Kwetcheu Gamo, MBA, M. Sc.

Chantal Lamoureux , LL. B., CRHA, Distinction Fellow, IAS.A

, LL. B., CRHA, Distinction Fellow, IAS.A Doretta Thompson , CAPA

, CAPA Sylvain B. Tremblay , Pl. Fin.

À propos de la Fondation canadienne pour la planification financière

La Fondation canadienne pour la planification financière est un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacre à améliorer la vie de la population canadienne en rendant la planification financière plus accessible. Son travail a un impact sur tous les Canadiens et Canadiennes, quelle que soit leur situation financière. En collaborant avec leurs partenaires et des planificateurs financiers et planificatrices financières bénévoles, la Fondation veille à ce que les personnes qui en ont le plus besoin aient un meilleur accès à des conseils financiers, ainsi qu'aux connaissances et aux compétences nécessaires pour se sentir en sécurité financièrement. Pour plus d'information ou pour faire un don, visitez le site canadianfoundationforfinancialplanning.ca/fr/qui-sommes-nous/.

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme sans but lucratif de formation, de certification et de surveillance professionnelles qui travaille dans l'intérêt du public. FP Canada fait la promotion du bien-être financier de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes en se vouant à l'avancement de la planification financière professionnelle au Canada. Visitez le site Web de FP Canada pour plus d'information.

À propos de l'Institut de planification financière

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l'Institut de planification financière a pour mission de s'assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d'aujourd'hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. Anciennement connu sous le nom d'Institut québécois de planification financière, l'Institut a actualisé son identité de marque en 2023, conformément à sa nouvelle mission et à sa nouvelle vision. Pour en savoir plus, visitez institutpf.org.

SOURCE Fondation canadienne pour la planification financière

Contacts pour les demandes de renseignements des médias : Megan Harman, FP Canada, [email protected]; Liette Pitre, Institut de planification financière, [email protected]