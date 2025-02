La TD fait partie des partenaires financiers fondateurs qui rendent possible la programmation de la Fondation canadienne pour la planification financière.

TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation canadienne pour la planification financière est ravie d'annoncer que le Groupe Banque TD (la TD) se joint à ses partenaires financiers fondateurs. C'est grâce au soutien de ces partenaires que la Fondation peut développer sa programmation visant à faciliter l'accès à la planification financière. Avec la contribution de la TD, par le biais de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la Fondation offrira des ressources en ligne, des services de planification financière bénévoles et des initiatives d'éducation financière aux Canadiens et Canadiennes qui en ont le plus besoin.

La planification financière est plus nécessaire que jamais. Grâce au soutien financier de la TD, la Fondation pourra aider les groupes les plus vulnérables financièrement, notamment les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes au Canada, les personnes à faible revenu, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ces initiatives permettront aux individus et aux familles d'acquérir les connaissances essentielles pour renforcer leur résilience financière.

La Fondation a la conviction que renforcer la résilience financière va au-delà de la littératie financière traditionnelle. Grâce à la contribution de la TD, la Fondation pourra collaborer avec des partenaires communautaires, des planificateurs financiers et des planificatrices financières à travers le pays pour offrir des séminaires et des webinaires accessibles et adaptés aux réalités culturelles. De plus, elle proposera aux Canadiens et aux Canadiennes admissibles des séances de planification financière offertes par des spécialistes bénévoles.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien d'une organisation qui reconnaît pleinement l'impact transformateur que peut avoir la planification financière, en particulier auprès des communautés historiquement mal desservies », a déclaré Carolyn Fallis, CFP®, présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour la planification financière. « Avec le soutien de la TD, la Fondation s'efforcera d'outiller la population canadienne afin qu'elle puisse renforcer sa résilience financière et aborder l'avenir avec une plus grande confiance. »

« À la TD, nous croyons que l'accès à l'éducation financière et aux conseils est essentiel pour permettre aux personnes et aux familles de bâtir et de protéger leur bien-être financier », affirme Franceen Bernstein, vice-présidente et cheffe, Planification financière, Gestion de patrimoine TD. « C'est pourquoi, par l'entremise de notre plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, nous sommes fiers d'être un partenaire financier fondateur de la Fondation, qui vise à outiller un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes avec les connaissances et les ressources nécessaires pour renforcer leur confiance et leur résilience financières. »

La Fondation canadienne pour la planification financière a été lancée en 2024 par ses membres fondateurs, FP CanadaMC et l'Institut de planification financière. En tant qu'organisme de bienfaisance indépendant, elle est reconnaissante du soutien de tous ses partenaires financiers, y compris de son partenaire fondateur, RBC Fondation.

La Fondation canadienne pour la planification financièreMC est un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacre à améliorer l'accès aux conseils professionnels en planification financière pour la population canadienne. En collaboration avec nos partenaires et des planificateurs financiers et planificatrices financières bénévoles, nous œuvrons pour que les personnes qui en ont le plus besoin puissent bénéficier de conseils en planification financière, et aient accès aux connaissances et aux compétences nécessaires pour renforcer leur sécurité financière.

