La Fondation Brain Canada soutient un investissement majeur dans la recherche sur le cerveau en Ontario

À Toronto, London et Hamilton, des plateformes visent à accélérer le diagnostic, à améliorer les soins en santé mentale et à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Ontario renforce son rôle de chef de file en tant que pôle d'excellence dans le domaine de la recherche sur le cerveau grâce à quatre nouvelles plateformes soutenues par la Fondation Brain Canada qui permettront d'accélérer les découvertes et d'améliorer les soins offerts aux personnes atteintes de maladies neurologiques et de troubles mentaux et aux enfants présentant des troubles du développement cérébral.

Annoncées aujourd'hui, les initiatives, menées par des établissements phares d'envergure nationale de Toronto, London et Hamilton, visent à relever certains des plus grands défis en matière de santé cérébrale : comprendre le fonctionnement du cerveau, personnaliser les traitements des troubles mentaux, améliorer les soins aux enfants présentant des troubles du développement et mettre à profit la neurotechnologie de pointe pour générer des retombées concrètes dans le monde réel.

Au total, ces plateformes représentent un investissement de 10 570 000 $ dans des infrastructures de recherche partagées qui appuieront les scientifiques, les cliniciens et les patients de l'Ontario et du Canada.

Voir le cerveau avec une précision inégalée

À London, Ravi Menon dirige la plateforme nationale canadienne d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à ultra-haut champ au Centre de cartographie fonctionnelle et métabolique (CFMM) de l'Université Western. Depuis plus de 30 ans, le CFMM contribue à mettre au point des techniques d'IRM de pointe qui permettent de comprendre la structure du cerveau, son fonctionnement et les modifications qu'il subit en cas de maladie.

L'IRM à ultra-haut champ permet aux chercheurs d'étudier la structure, l'activité et la chimie du cerveau avec une précision extraordinaire, établissant ainsi un pont entre les modèles précliniques et la santé humaine. Ce soutien de la Fondation Brain Canada permettra de maintenir le personnel hautement spécialisé et l'infrastructure nécessaires pour garantir l'accessibilité de cette ressource nationale unique grâce à un cadre de science ouverte bien établi.

Diffuser les données du réseau universitaire de santé (University Health Network, ou UHN) pour accélérer les découvertes

À Toronto, Ian Connell, chercheur associé à l'Institut de recherche KITE de l'UHN, dirigera des travaux de recherche sur les personnes atteintes d'épilepsie et de la maladie de Parkinson via la plateforme Centre for Neurotechnological Innovation to Application (CRANIA). Ce soutien de la Fondation Brain Canada permettra à un consortium de chercheurs et de cliniciens de l'UHN et de l'Université de Toronto de poursuivre leur travail collaboratif et interprofessionnel dans le domaine des neurosciences effractives.

L'équipe utilisera également les fonds pour transmettre à d'autres établissements, notamment Sunnybrook, SickKids, Dalhousie et Harvard, des ensembles de données uniques de l'UHN, tels que des enregistrements de l'activité cérébrale et des images du cerveau. Elle espère que le fait de mettre cette information à la disposition des chercheurs du monde entier permettra d'accélérer les avancées en matière de prédiction et de compréhension de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson et, à terme, d'améliorer les soins aux patients.

Faire progresser les soins de précision pour les enfants qui présentent des troubles du développement cérébral

Toujours à Toronto, à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, Azadeh Kushki, dirige un réseau d'ingénieurs, de scientifiques et de cliniciens chargé de développer la plateforme nationale de données Whole-Child Open Neuroscience Data for Empowering Research (WONDER) destinée à améliorer les soins aux enfants présentant des différences, notamment l'autisme, le TDAH, la paralysie cérébrale et les maladies génétiques rares. La plateforme WONDER se trouvera à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview et sera dirigée conjointement par Paul Arnold de l'Université de Calgary et Clara Moreau de Sainte-Justine.

En reliant de manière sécurisée des ensembles de données existants et en recourant à l'intelligence artificielle pour dégager des tendances significatives, WONDER favorise des approches plus personnalisées, plus équitables et plus efficaces chez l'enfant.

Rendre les essais cliniques en santé mentale plus inclusifs et plus efficaces

À Hamilton, à l'Institut de recherche de St. Joe's Hamilton, Benicio Frey dirige la plateforme pancanadienne innovante d'essais cliniques portant sur la dépression et le trouble bipolaire Enabling Neuroscience research Approaches for Brain, feeLings and Emotions (ENABLE). Conçue en collaboration avec des personnes ayant une expérience vécue, ENABLE reflète les réalités concrètes de la maladie mentale et aide à orienter les personnes vers les traitements les plus susceptibles de fonctionner pour elles.

« Ces plateformes démontrent l'importance d'investir dans des infrastructures partagées ouvertes, inclusives et conçues pour exercer une influence, » a déclaré Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Qu'il s'agisse de l'IRM à ultra-haut champ, des données relatives à la neurochirurgie ou de la recherche de pointe sur la santé mentale de précision et la santé cérébrale des enfants, cet investissement nous rapproche d'une meilleure santé cérébrale pour les Canadiens. »

Sources de financement

Ces plateformes de recherche sont soutenues par la Fondation Brain Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, et par des contributions financières de partenaires nationaux et régionaux et de donateurs.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique auprès des acteurs qui font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du cerveau permet d'améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles cérébraux. Pour en savoir plus, visitez braincanada.ca et abonnez-vous à @BrainCanada.

SOURCE La Fondation Brain Canada

Contacts pour les médias : La Fondation Brain Canada, Kate Shingler, Directrice principale, Communications stratégiques, [email protected], 514-550-8308