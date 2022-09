TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - La Fondation Bon départ de Canadian Tire est fière d'annoncer que Marco Di Buono, Chef de l'exploitation, succèdera à Scott Fraser au poste de président de Bon départ à compter d'aujourd'hui. M. Fraser prendra sa retraite après avoir dirigé la Fondation depuis les cinq dernières années. Sous la tutelle de Scott, Bon départ a lancé le Projet pour des jeux inclusifs de 50 millions $, qui bâtit des espaces de jeu inclusifs où les enfants de toutes conditions à travers le pays peuvent jouer ensemble.

« Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Scott pour son dévouement envers l'élimination des obstacles d'accessibilité aux activités sportives et récréatives pour les enfants, et lui souhaiter une excellente retraite », a dit Nadir Patel, président du conseil d'administration de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. « Notre conseil d'administration est convaincu des capacités de leadership de Marco : il a eu un impact considérable sur la Fondation Bon départ depuis qu'il s'est joint à l'équipe de gestion. » Parmi ses initiatives, il a veillé à la création du Fonds d'aide au sport de Bon départ et au déboursement de 24,9 millions $ pour aider plus de 1 600 organismes sportifs communautaires à garder leurs portes ouvertes pendant la pandémie. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Marco en vue de favoriser les priorités stratégiques de Bon départ. »

M. Di Buono est entré chez Bon départ en 2015 et il possède 15 années de leadership en activités de bienfaisance, en recherches scientifiques et dans l'élaboration de fonds. Il détient un doctorat en sciences de la nutrition de l'Université de Toronto et défend depuis longtemps la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Avant cela, il occupait le poste de vice-président, Science, recherche et éducation professionnelle, pour l'American Heart Association (AHA), où il était responsable de superviser l'ensemble des travaux de recherche de 170 millions $. Durant son séjour avec Bon départ, M. Di Buono a joué un rôle essentiel dans l'orientation de la Fondation à rétablir les activités sportives et récréatives structurées à leurs niveaux d'avant la pandémie.

« En ma nouvelle qualité de président, j'ai l'honneur de poursuivre mon travail au sein de l'équipe de Bon départ et du réseau des partenaires en vue de favoriser la mission de la Fondation d'éliminer les obstacles d'accessibilité aux activités sportives et récréatives », a souligné M. Di Buono, nouveau président de Bon départ. « Le jeu motive les enfants à devenir des leaders dans leur communauté, et il jette les bases pour une société plus saine et plus équitable. J'ai bien hâte de bâtir sur l'incroyable élan réussi sous la direction de Scott en vue de créer de nouveaux débouchés pour que les enfants prennent part au jeu. »

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la Société Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de 2,7 millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005. Pour plus de renseignements, visitez bondepart.canadiantire.ca.

