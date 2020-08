2019, une année record pour la Fondation Air Canada.

Merci aux généreux partenaires et employés pour leur immense soutien.

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Air Canada est fière d'annoncer aujourd'hui, à l'occasion de la publication de son rapport d'impact annuel de 2019, qu'après une année de collecte de fonds record, elle a fait don jusqu'à présent de plus de 2,4 millions de dollars à des organismes caritatifs pour des programmes consacrés à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes au Canada.

« Nous sommes tous extrêmement fiers de l'impact positif de la Fondation Air Canada, qui collabore avec ses partenaires exceptionnels à la promotion du bien-être des enfants de nos collectivités, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. En ces temps difficiles, les besoins sont plus pressants que jamais et nous sommes déterminés à surmonter les défis qu'impose la COVID-19 afin de continuer à desservir les communautés et à contribuer à la santé socioéconomique de notre pays. Nous croyons qu'en affaires, les bonnes actions font de bonnes entreprises et nous prenons cela très à cœur. »

Malgré le contexte sans précédent né de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l'annulation des principales activités de collecte de fonds de la Fondation Air Canada, celle-ci poursuit ses efforts pour soutenir les collectivités et aider de diverses manières les familles canadiennes dans le besoin, en offrant notamment un appui non financier et en établissant des rapprochements significatifs.

À la suite des événements tragiques survenus à Beyrouth, au Liban, la Fondation a lancé une campagne de financement auprès des employés afin d'acheminer de l'aide humanitaire. Les dons seront envoyés à la Croix-Rouge canadienne, l'un des partenaires humanitaires d'Air Canada. L'argent amassé ira au Fonds de secours : besoins humanitaires au Liban, pour soutenir la Croix-Rouge libanaise qui vient en aide aux gens par la voie de ses services ambulanciers, centres médicaux, cliniques mobiles et unités d'intervention en cas de catastrophe.

La Fondation a collaboré étroitement avec l'organisme canadien de récupération alimentaire Deuxième Récolte pour redistribuer les aliments frais des cuisines de l'air d'Air Canada quand la Société a suspendu la majorité de ses vols internationaux et transfrontaliers en raison de la crise. D'avril à la fin juillet, près de 246 000 kg de nourriture ont été redistribués, soit l'équivalent de 174 000 repas. Le fait de détourner cette nourriture des sites d'enfouissement aura permis ainsi d'éviter environ 253 tCO 2 éq d'émission de gaz à effet de serre.

éq d'émission de gaz à effet de serre. Air Canada Cargo et la Fondation Air Canada ont récemment réuni des partenaires de l'industrie, notamment Drone Delivery Canada (DDC), Pontiac Group et GlobalMedic, organisme caritatif associé de longue date, ainsi que de généreux donateurs, pour déployer une solution brevetée de livraison par drone à la Première Nation Beausoleil, en Ontario . Il s'agit d'un projet novateur qui propose une solution rapidement réalisable à un problème immédiat pour cette collectivité, soit de maintenir un approvisionnement constant en fournitures médicales essentielles à la lutte contre la COVID-19, tout en limitant les contacts de personne à personne.

La Fondation Air Canada offre un appui financier et non financier à 315 organismes caritatifs et à 396 collectes de fonds. La Fondation a également collaboré étroitement avec la Croix-Rouge canadienne et GlobalMedic afin d'apporter une aide humanitaire aux sinistrés de catastrophes naturelles au Canada et dans les Antilles. Pour plus de détails sur les activités de la Fondation Air Canada, consultez son rapport d'impact.

Voici quelques points saillants du rapport d'impact de 2019 :

Plus de 2,2 millions de dollars nets ont été amassés.

Le tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada a dégagé à lui seul un montant net record de 1,2 million de dollars.

Le programme Chaque sou compte, qui consiste à recueillir la petite monnaie -- quelle qu'en soit la valeur -- à bord des avions et dans les salons Feuille d'érable, a permis de récolter plus de 406 000 $.

Les membres Aéroplan ont fait don de plus de 10 millions de milles Aéroplan au profit du Programme de transport hospitalier venu en aide à plus de 220 enfants nécessitant des soins médicaux indispensables offerts loin de chez eux.

Par l'entremise du programme Véritable Implication Personnelle, les employés d'Air Canada consacrent aussi du temps à différents efforts de collecte de fonds. C'est ainsi qu'une agente de bord d'Air Canada a pu organiser une expérience de simulation des formalités aéroportuaires et avant vol intitulée Ciel ouvert pour l'autisme, à l'intention de plus d'une centaine d'enfants et d'adultes autistes, ainsi que leurs familles, qui bénéficient du soutien de Jake's House et d'Autisme Ontario.

« L'aide de nos contributeurs s'avère essentielle à la poursuite de notre travail, a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Grâce au soutien indéfectible et à la générosité d'Air Canada, de ses employés et de ses partenaires commerciaux, la Fondation a amélioré sensiblement la vie de milliers d'enfants canadiens. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous au nom de tous les enfants et de toutes les familles dont la vie est touchée par la Fondation. »

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada et sur les différentes façons de faire un don, veuillez consulter le site aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire internationale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2018 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Fondation Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

https://www.aircanada.com/en/about/community/foundation/index.html