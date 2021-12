MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de Virement de fonds global BMO, une nouvelle fonction numérique rapide et pratique permettant d'envoyer de l'argent à l'échelle internationale. Cette nouvelle fonction est la dernière étape de l'engagement continu de BMO à bâtir une banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir.

Virement de fonds global BMO est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'intermédiaire de l'appli Services mobiles BMO, et offre une plus grande souplesse et un coût plus abordable grâce à des frais de 5 $ par transaction. Le produit comprend également une fonction permettant de renvoyer des fonds facile à utiliser pour les transactions récurrentes. D'autres caractéristiques uniques comprennent une liste de surveillance des devises et des notifications permettant aux clients de suivre l'état des transactions.

« La plupart de nos clients étant numériquement actifs, nous sommes ravis d'offrir une nouvelle fonctionnalité pratique pour envoyer de l'argent à l'international au moyen de l'appli Services mobiles BMO, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Accroissement de la clientèle, services bancaires courants et marketing clientèle, BMO Banque de Montréal. Pouvoir joindre facilement ses proches à l'étranger est important pour aider nos clients à améliorer leurs finances, surtout pendant la période des Fêtes. BMO s'engage à rencontrer ses clients là où ils se trouvent et à leur offrir des solutions numériques pratiques pour répondre à leurs besoins bancaires courants. »

Les frais de service seront supprimés pour tous les clients des Services bancaires aux particuliers de BMO jusqu'au 31 janvier 2022. Les nouveaux arrivants au Canada, les clients du programme Privilège et les clients de BMO Banque Privée continueront de tirer profit de l'exemption de frais de service.

La fonction Virement de fonds global BMO sera disponible sur la plateforme des Services bancaires en ligne à compter du début de 2022.

La nouvelle capacité mondiale de virement de fonds de BMO s'appuie sur l'engagement de la Banque à offrir une expérience client numérique de premier ordre, dont de nouvelles infos utilisant l'intelligence artificielle et une solution de vérification d'identité par égoportrait, qui procure aux clients un moyen pratique de faire une demande de compte bancaire ou de carte de crédit pour particuliers à partir de leurs appareils personnels.

Pour en savoir plus sur les Services mobiles BMO et pour télécharger l'appli, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224