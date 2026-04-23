GUANGZHOU, Chine, 23 avril 2026 /CNW/ - La 139e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) se déroule actuellement à Guangzhou jusqu'au 5 mai. Face à la situation au Moyen-Orient, la Foire a réagi en élargissant ses services et en renforçant son engagement à connecter les acheteurs du Moyen-Orient avec les fabricants chinois.

L'intérêt des acheteurs du Moyen-Orient reste fort

Avant l'ouverture de la Foire, Zhu Yong, directrice générale du Centre chinois du commerce extérieur, s'est penchée sur les questions concernant la participation des acheteurs du Moyen-Orient, notant que la fréquentation en provenance du Moyen-Orient a fluctué dans certains salons à l'échelle mondiale ces derniers temps. « Toutefois », a-t-elle dit, « leur volonté de participer à la Foire de Canton reste forte. »

Les acheteurs du Moyen-Orient maintiennent une présence visible à la Foire pendant la phase 1. Un acheteur égyptien, par exemple, a fait un voyage d'environ 13 heures du Caire à Guangzhou, signe d'une demande soutenue d'accès direct à l'approvisionnement.

Un ensemble de services adapté aux besoins du Moyen-Orient

Pour les acheteurs qui ne peuvent pas venir sur place, la Foire a mis en place un ensemble de services dédié aux acheteurs de cette région. Il comprenait des séances d'approvisionnement en ligne, des séances Canton Fair Live Tour Middle East sur des plateformes sociales et un soutien accru aux entreprises du Moyen-Orient actives en Chine.

La Foire a invité un groupe de vloggers et de streamers du Moyen-Orient sur place pour animer des visites en direct et des séances de mise en relation, offrant aux acheteurs de la région une expérience d'approvisionnement à distance fluide. Une séance consacrée aux appareils électroménagers lors de la phase 1 a attiré une forte participation internationale et a reçu des commentaires très positifs de la part d'acheteurs du Moyen-Orient.

Les exposants s'adaptent aux pressions régionales

Les exposants ont dû composer avec les pressions découlant du conflit régional, notamment les incertitudes liées aux livraisons, les perturbations logistiques et les pénuries de matières premières. Certains ont réagi en tirant parti de réseaux de production diversifiés pour respecter les délais de livraison, tandis que d'autres se sont tournés vers d'autres sources d'approvisionnement pour les intrants clés.

Certains exposants ont également déclaré avoir modifié leurs gammes de produits en réponse aux priorités changeantes des acheteurs, en particulier la demande croissante de biens écoénergétiques, et ont utilisé la Foire pour présenter les récentes améliorations techniques en matière d'efficacité énergétique. Des fabricants de motocyclettes se sont entretenus avec des clients du Moyen-Orient pour travailler ensemble à surmonter les pressions sur les coûts, les modèles électriques se démarquant comme une priorité pour les acheteurs.

Alors que le commerce mondial traverse une période d'incertitude profonde, la Foire de Canton demeure un moteur de rapprochement, déterminée à aider les acheteurs et les vendeurs à bâtir des relations qui durent au-delà de toute période de perturbation.

Pour la préinscription, veuillez cliquer ici : https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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SOURCE Canton Fair

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