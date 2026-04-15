GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2026 /CNW/ -- La 139e Foire d'importation et d'exportation de la Chine (Foire de Canton) se tiendra à Guangzhou du 15 avril au 5 mai, échelonnée sur trois phases.

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La 139e Foire de Canton couvrira une superficie totale d'exposition de 1,55 million de mètres carrés, avec 75 700 kiosques et plus de 32 000 entreprises participantes, toutes dépassant les sessions précédentes. Environ 3 900 exposants y participeront pour la première fois, soulignant le rôle de la Foire de Canton dans l'établissement de liens entre les entreprises et les marchés mondiaux et des opportunités commerciales de grande qualité.

Reflétant l'évolution du commerce mondial et du développement de l'industrie, la foire a encore optimisé sa composition d'exposants et sa structure d'expositions. Le nombre de zones est passé à 179, y compris neuf nouvelles zones axées sur des secteurs à croissance rapide comme les technologies portables intelligentes, les technologies d'affichage, les drones grand public, les maisons préfabriquées et les installations de cour. Ces nouvelles zones regroupent environ 670 entreprises réparties dans plus de 1 300 kiosques.

La fabrication de pointe et les nouvelles forces productives de qualité occupent une place prépondérante. Plus de 60 % des exposants ont adopté des technologies de prochaine génération comme les applications Internet industrielles, l'intelligence artificielle, les solutions 5G et la production verte et à faibles émissions de carbone. La Foire présentera plus de 4,65 millions d'expositions, avec des produits novateurs, des produits écologiques et des produits ayant une propriété intellectuelle exclusive représentant une part importante.

Les services aux acheteurs ont également été améliorés lors de la foire, avec les débuts d'un centre de service unique pour les acheteurs, une pré-inscription toute l'année et un bulletin dédié à la Foire de Canton pour les acheteurs. Ces améliorations permettent une diffusion de l'information plus efficace et personnalisée et une mise en correspondance de l'offre et de la demande, ce qui aide les acheteurs à naviguer plus facilement dans la foire et à améliorer leur expérience globale. Du point de vue d'un nouvel acheteur, la foire offre un parcours fluide, de la planification des présences et de la pré-inscription au suivi post-foire, alimenté par l'application Canton Fair mise à niveau, maintenant dotée de 26 fonctions et de 14 nouveaux scénarios d'application d'IA.

La présence des acheteurs à l'échelle mondiale continue d'augmenter tant en termes d'envergure que de diversité. En date du 9 avril, plus de 210 000 acheteurs étrangers s'étaient préinscrits, en hausse de 20 % par rapport à la session du printemps dernier, tandis que les principales entreprises d'approvisionnement ont augmenté de 30 % pour atteindre 290. Les acheteurs des pays de la Ceinture et la Route, d'Amérique latine et d'Afrique ont tous enregistré une croissance notable, et les acheteurs spécialisés représentent aujourd'hui pour la première fois plus de 70 % des inscriptions.

Pour répondre aux besoins des acheteurs du Moyen-Orient confrontés à des contraintes de voyage, la foire a amélioré son modèle de service hybride, y compris la mise en correspondance de l'offre et de la demande en ligne, les événements en direct sur les médias sociaux à l'étranger et l'optimisation des services sur place pour les entreprises internationales opérant en Chine.

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SOURCE Canton Fair

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