GUANGZHOU, Chine, 8 mai 2026 /CNW/ - Après avoir refermé ses portes le 5 mai, la 139e Foire de Canton a attiré l'attention mondiale en tant qu'édition qui s'est tenue au cours de l'année inaugurale du 15e Plan quinquennal de la Chine. Dans un écosystème international complexe, la 139e Foire de Canton a établi de nouvelles références en termes de fréquentation des acheteurs, de fréquentation d'acheteurs de premier plan et de nombre de produits innovants, durables et intelligents, démontrant la résilience et la vitalité du commerce extérieur de la Chine, ainsi que son engagement et sa responsabilité dans l'avancement d'une ouverture de haut niveau.

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La 139e édition a accueilli un total de 314 000 acheteurs étrangers de 220 pays et régions, en hausse de 1,1 % par rapport à la 138e édition. Une croissance notable a été observée dans des marchés comme les États-Unis, l'Australie et le Canada, tandis que la fréquentation des pays de la Ceinture et la Route est demeurée stable. La Foire a attiré 407 acheteurs de premier plan et 154 entreprises commerciales internationales. Les commandes prévues sur place ont atteint 25,7 milliards USD, et un nombre important d'acheteurs ont coordonné les inspections de suivi en usine pour consolider les partenariats à long terme.

Sur les 4,65 millions d'articles présentés, les produits innovants, durables et intelligents ont représenté chacun plus de 20 %. La Foire a accueilli 665 événements de nouvelles collections, et plus de 60 % des expositions ont présenté des technologies novatrices. La zone CF Award « Design Brilliance » a présenté des produits haut de gamme qui ont remporté des prix Or et des prix Best of the Best lors d'éditions précédentes. Les drones, objets connectés et exosquelettes ont quant à eux illustré la rencontre entre les services publics et l'ingénierie de pointe. Les matériaux durables et l'esthétique « Guochao » (littéralement « tendance nationale ») sont apparus comme des moteurs importants du marché, alignant la « fabrication intelligente en Chine » sur les évolutions de la consommation mondiale.

L'intelligence numérique a servi de multiplicateur pour l'efficacité commerciale. Plus de 553 000 utilisateurs ont accédé à l'application Canton Fair et 317 000 ont utilisé la navigation au niveau des kiosques. Des fonctions simplifiées comme la navigation en un clic et d'autres services d'IA ont facilité le jumelage des entreprises sur place. La zone des services commerciaux a mis l'accent sur le cycle complet du commerce, avec 210 établissements qui ont reçu plus de 120 000 visites. Par le biais d'événements de jumelage et de forums thématiques, les exposants ont identifié des opportunités de marché. Les visites d'exposition sur place pour les acheteurs du Moyen-Orient ont généré plus de 3,05 millions de vues et 290 000 interactions. Les médias sociaux et les médias d'information internationaux ont enregistré plus de 120 millions de visionnements.

La 140e Foire de Canton est prévue du 15 octobre au 4 novembre 2026 à Guangzhou et marquera un moment important pour la Foire, qui célèbrera son 70e anniversaire. Les acheteurs mondiaux sont invités à Guangzhou pour se rencontrer, partager la prospérité et promouvoir un nouveau chapitre du commerce international inclusif.

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SOURCE Canton Fair

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