GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2026 /CNW/ - Axée sur la fabrication de pointe, la phase 1 de la 139e Foire de Canton s'apprête à ouvrir ses portes et à mettre en valeur l'innovation à grande échelle. Couvrant 520 000 m² avec plus de 25 000 kiosques et comptant environ 12 000 exposants, la phase englobe cinq grandes catégories et 19 sections, offrant aux acheteurs mondiaux une vue d'ensemble des derniers résultats manufacturiers de la Chine. Qu'il s'agisse de l'intégration de l'IA, des technologies vertes à faibles émissions de carbone ou des percées réalisées par les chefs de file de l'industrie et les innovateurs émergents, la phase 1 est prête à servir de marché mondial pour l'avenir du secteur manufacturier.

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1. Horizons plus larges pour la fabrication de pointe

Ancrée dans les tendances en matière de développement de l'innovation, de la durabilité et du renseignement, la phase 1 est étroitement alignée sur les nouveaux moteurs de croissance, les industries de prochaine génération et l'évolution des demandes d'approvisionnement mondial. S'appuyant sur des expositions populaires de robots de service, de modes de vie intelligents, d'automatisation industrielle et de nouveaux véhicules énergétiques, la phase 1 de la foire introduit quatre nouvelles zones dédiées : objets connectés, technologies d'affichage, drones grand public et drones agricoles.

Cet écosystème élargi transforme la productivité de prochaine génération en résultats tangibles et prêts à trouver des solutions, offrant des occasions commerciales plus riches, plus efficaces et de plus grande valeur aux acheteurs du monde entier.

2. Pleins feux sur la fabrication intelligente

La gamme d'exposants atteint un nouveau sommet avec plus de 5 900 entreprises de grande qualité, y compris des entreprises nationales de haute technologie, des champions uniques et des PME spécialisées et sophistiquées.

Les principales entreprises de robotique de Shanghai et de Shenzhen soulignent le leadership de la Chine en matière d'automatisation fondée sur l'IA, tandis que les marques phares d'appareils intelligents dévoilent des solutions intégrées de terminaux intelligents. Les principales sociétés d'affichage mettent en valeur les technologies visuelles de pointe, les fabricants de drones professionnels font preuve d'une grande expertise verticale et les fabricants d'équipement haut de gamme soulignent la force de la Chine dans la fabrication de précision. Ensemble, ils présentent un portrait convaincant de la fabrication intelligente chinoise.

3. Produits fondés sur l'IA dans tous les secteurs

Les technologies de pointe prennent vie dans plusieurs catégories.

Dans les appareils électroniques et les appareils électroménagers, les écrans interactifs basés sur l'IA produisent une auto-émission au niveau du pixel et une réponse ultra rapide, tandis que les robots industriels quadrupés offrent une perception à 360 degrés pour les environnements extrêmes. La fabrication met en valeur les machines de découpe et de gravure laser de bureau avec reconnaissance automatique de matériaux multiples, ainsi que les drones agricoles avec évitement intelligent des obstacles et vol adapté au terrain. Les véhicules et les deux roues présentent des systèmes de recharge sans fil à haute efficacité et à haute puissance, tandis que les exposants du secteur de l'éclairage et de l'électricité présentent des plateformes de gestion de l'énergie alimentées par l'intelligence artificielle. Pour compléter la gamme, les présentoirs de matériel comprennent des tondeuses à gazon robotisées intelligentes dotées d'un positionnement précis et d'un fonctionnement entièrement autonome et sans limites.

Ensemble, ces faits saillants soulignent le rôle de la phase 1 comme porte d'entrée vers l'avenir de la fabrication de pointe, où l'innovation, le renseignement et la durabilité convergent pour soutenir le commerce mondial.

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SOURCE Canton Fair

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