GUANGZHOU, Chine, 13 février 2026 /CNW/ - La Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton) a officiellement ouvert la préinscription des acheteurs étrangers pour sa 139e édition, qui se tiendra à Guangzhou, en Chine, du 15 avril au 5 mai 2026.

Pour améliorer les services sur place et l'efficacité de la participation, tous les acheteurs étrangers qui participent à l'exposition en présentiel sont tenus d'effectuer une préinscription à l'avance. Le processus s'applique à la fois aux acheteurs réguliers qui ont déjà assisté à la Foire en personne et aux nouveaux acheteurs.

Pour les acheteurs étrangers, la préinscription anticipée permet de débloquer des services exclusifs. Les acheteurs inscrits reçoivent des mises à jour officielles sur les temps forts, les exposants, les expositions et les activités sur place par courriel de la Foire de Canton, et peuvent récupérer des souvenirs gratuits à leur arrivée, avec les détails du retrait annoncés plus tard.

La préinscription est disponible à partir du 14 février 2026 et peut être effectuée via plusieurs canaux. Les acheteurs peuvent confirmer leur participation directement via l'application Canton Fair ou se connecter au système de service aux acheteurs sur le site Web officiel de la Foire de Canton, où les nouveaux acheteurs peuvent soumettre une demande de macaron dans le cadre du processus d'inscription.

Parallèlement à la préinscription, les demandes de lettres d'invitation officielles pour la 139e Foire de Canton sont également ouvertes à partir du 14 février. Les lettres d'invitation sont des documents essentiels pour les demandes de visa et les préparatifs de voyage de nombreux acheteurs étrangers.

Les acheteurs étrangers réguliers peuvent demander des lettres d'invitation en se connectant au système de service aux acheteurs, en accédant à la section des lettres d'invitation et en soumettant des renseignements personnels et de l'entreprise à jour à des fins de confirmation. Les nouveaux acheteurs peuvent demander des lettres d'invitation tout en remplissant leur demande de macaron d'acheteur étranger, le système générant la lettre d'invitation une fois la soumission réussie. Les lettres d'invitation peuvent ensuite être consultées, téléchargées ou imprimées directement à partir du système.

Grâce à des services d'inscription et d'invitation numériques simplifiés, la Foire de Canton continue d'améliorer l'expérience des acheteurs étrangers tout en assurant une présence sur place efficace et bien organisée. Les acheteurs mondiaux sont encouragés à effectuer une préinscription précoce et à utiliser pleinement les outils numériques de la Foire pour se préparer à des échanges d'approvisionnement et commerciaux productifs lors de la 139e Foire de Canton à Guangzhou.

Pour la préinscription, veuillez cliquer sur :

https://buyer-h5.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903610/image_969985_15564535.jpg

SOURCE Canton Fair

CONTACT : [email protected]