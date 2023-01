La foire de Canton dévoile l'agrandissement de son site, qui est maintenant le plus vaste complexe d'exposition du monde

GUANGZHOU, Chine, 11 janvier 2023 /CNW/ - Le China Import and Export Fair Complex (« Complexe de la Foire de Canton »), en cours d'agrandissement, a accueilli ses premiers visiteurs. Offrant la plus vaste superficie de salle d'exposition et une variété de divisions fonctionnelles, le Complexe de la Foire de Canton est maintenant le plus important complexe d'exposition au monde.

Débuté en décembre 2020, l'agrandissement comprend quatre aires fonctionnelles, soit les salles d'exposition, le centre de conférences, le centre d'administration et la salle d'inscription. Il s'agit du plus grand projet d'agrandissement de l'histoire du Complexe de la Foire de Canton, avec l'ajout d'une superficie totale d'environ 560 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 78 terrains de football standard. Une fois les travaux achevés, le Complexe de la Foire de Canton couvrira une surface de plus de 1,62 million mètres carrés, ce qui représente l'ajout de près de 6 000 kiosques.

Jusqu'à présent, les nouvelles salles d'exposition et la salle d'inscription de l'est du Complexe agrandi ont été mises en service dès que les travaux ont été terminés. Le centre de conférences est toujours en construction; il devrait être terminé en 2023.

L'agrandissement du Complexe de la Foire de Canton s'inscrit dans le concept d'une exploitation économe en énergie, intégrant à tous les niveaux des technologies de protection de l'environnement et à faibles émissions de carbone. Le Complexe de la Foire de Canton pousse plus loin le concept de construction verte avec la sélection d'équipement à faible consommation d'énergie et l'utilisation de systèmes intelligents. Grâce à l'utilisation de ressources à efficacité accrue, le Complexe de la Foire de Canton est en mesure d'économiser de l'espace, de l'eau, des matériaux et de l'énergie, atteignant ainsi un objectif plus audacieux de réduction des émissions de carbone.

« L'achèvement de la nouvelle zone D marque le début de la reprise complète des travaux d'agrandissement du Complexe de la Foire de Canton, a déclaré Ma Jiaying, membre du personnel de la China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. Comparativement au site précédent, l'agrandissement est de beaucoup supérieur à la fois en matière de logiciels et de matériel; entre autres en raison de l'équipement intelligent, d'une salle d'exposition sans colonne, d'un centre de conférences, ainsi que de la salle de réunion multifonctionnelle. La fonctionnalité et la superficie du Complexe de la Foire de Canton viennent encore de monter d'un cran. »

La 133e Foire de Canton aura de nouveau une présence physique, adoptant un modèle hybride en ligne et sur place à la suite de l'assouplissement de la réglementation sur l'épidémie en Chine. Grâce à ce nouveau site, les acheteurs de partout dans le monde bénéficieront d'une meilleure expérience d'exposition en explorant les occasions d'affaires.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous au https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou écrivez à [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980574/image_1.jpg

