Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine, a souligné que la tenue de la 131 e Foire de Canton témoigne des efforts continus et de la confiance de la Chine dans la poursuite de son ouverture et de sa coopération internationale. Elle contribue également à soutenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi que la coopération commerciale internationale et la reprise économique mondiale.

Cet événement de dix jours rassemblera environ 25 500 exposants nationaux et internationaux qui participeront gratuitement à 50 zones d'expositions réparties dans 16 catégories, comprenant notamment 402 entreprises internationales de 32 pays et régions qui rejoindront le pavillon international.

La 131e Foire de Canton vise à améliorer l'expérience des acheteurs à tous les niveaux grâce à des mesures ciblées. La Foire a mis à jour le système de son site web officiel pour optimiser la configuration de l'accélération du réseau mondial afin d'améliorer la rapidité de l'accès transfrontalier et la précision des recherches. La Foire a également amélioré l'expérience des exposants et des expositions, en ajoutant des étiquettes pour les marques chinoises spécialisées, de haute technologie ou de longue date et sur les produits verts ou intelligents pour permettre de les reconnaitre plus facilement.

Les acheteurs auront accès à des occasions d'affaires dans le cadre de divers événements. Plus de 100 événements de lancement présenteront de nouveaux produits, technologies, marques et services qui représentent les dernières innovations des fabricants chinois. Les acheteurs peuvent également participer à dix forums d'échange en ligne thématiques sur des sujets d'actualité comme la double circulation, le RCEP et « l'objectif double carbone » pour aider les entreprises à mieux comprendre les perspectives du marché. En plus de l'amélioration de son prix phare, le prix du design de la Foire de Canton, les visiteurs auront la possibilité de personnaliser leur expérience d'achat.

De plus, la Foire a lancé un impressionnant programme de jumelage et d'événements promotionnels par secteur, par l'entremise de 170 partenaires mondiaux coopérants, dont 14 nouveaux partenariats avec des institutions industrielles et commerciales de la Belt and Road Initiative (BRI) et des pays membres du RCEP comme le Vietnam, le Laos, le Koweït et l'Irak.

