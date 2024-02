La FNCC et la CSN mettent de l'avant cinq mesures pour contrer la crise de l'information

QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La CSN et la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) présenteront aux médias, ce mardi à 9 h 30, les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrer la crise qui s'abat sur le secteur des médias d'information. Elles demanderont que ces mesures soient mises en place par les gouvernements du Québec et du Canada, notamment dans le cadre de la présentation à venir de leur budget respectif.

Quoi ? Conférence de presse Cinq mesures pour contrer la crise de l'information



Qui ? Caroline Senneville, présidente de la CSN

Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN

Karine Tremblay, vice-présidente de la FNCC-CSN



Quand ? Mardi 20 février 2024 à 9 h 30



Où ? Tribune de la presse

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

