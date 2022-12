La FMSQ dévoile sa nouvelle vitrine de valorisation de l'innovation en santé

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La FMSQ a dévoilé sa nouvelle plateforme de valorisation des innovations en santé : persée, la vitrine innovation signée FMSQ. Ce lancement a marqué le coup d'envoi de l'activité Innover en santé : agissons ensemble!, événement virtuel ayant réuni près de 600 médecins spécialistes afin de parler innovation en santé.

Avec pour mission principale, l'identification et la valorisation de l'innovation en médecine spécialisée afin d'améliorer la qualité des soins à la population québécoise, persée se veut un autre jalon posé en faveur d'un accès amélioré à la médecine spécialisée pour les patients et patientes du Québec.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec sollicitera l'ensemble de ses membres à soumettre des idées de projets innovants, lesquels seront évalués par un comité consultatif composé de 9 membres, aux expertises diverses.

« L'innovation en santé a le pouvoir d'améliorer notre agilité dans le réseau, de faire mieux avec ce qu'on a. persée se veut une autre pierre à l'édifice du rétablissement de notre réseau, pierre portée par les médecins spécialistes. Je sais que les médecins spécialistes ont de nombreuses solutions pour améliorer notre réseau. Nous souhaitons que les médecins nous envoient leurs projets, leurs innovations et que persée soit aux services de l'innovation » a souligné Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

« L'objectif est que persée devienne un catalyseur de changement, valorisant, codéveloppant et déployant des solutions avec les partenaires du réseau, au bénéfice du patient » a ajouté le Dr Oliva.

« persée va faire rayonner l'innovation en santé au Québec. L'innovation produite et pensée au Québec mais aussi celle pensée et existante ailleurs dans le monde. Ce qui se fait de mieux et de plus intelligent sera observé, identifié et ramené au Québec, afin d'améliorer l'accès à la médecine spécialisée et l'excellence des soins. Nous avons hâte de recevoir des projets innovants, de les évaluer et d'aider à les déployer dans notre réseau », a affirmé le Dr Sam Daniel, directeur du développement professionnel continu à la FMSQ.

