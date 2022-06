La flotte de la Garde côtière Canadienne accueille 51 nouveaux diplômés

SYDNEY, NS, le 4 juin 2022 /CNW/ - Depuis 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, Nouvelle‑Écosse, fournit au personnel de la Garde côtière canadienne de la formation reconnue à l'échelle internationale.

Aujourd'hui, pour la première cérémonie de remise des diplômes en personne depuis 2019, le Collège souhaite bon vent et bonne mer aux 51 diplômés de son programme de formation des officiers. Ces nouveaux officiers ont terminé le programme de 45 mois, qui est donné dans les deux langues officielles et qui comprend les deux volets que sont la navigation maritime et le génie maritime.

Ces diplômés ont persévéré dans une période marquée par les perturbations liées à la COVID‑19; ils sont maintenant prêts à servir les Canadiens, en venant en aide aux marins dans le besoin, en protégeant les écosystèmes marins, et en assurant le passage sécuritaire dans les voies navigables du Canada.

En cette année de célébrations pour fêter le 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne, l'arrivée dans notre flotte de 51 nouveaux officiers est une raison de plus de célébrer. Nous tenons à féliciter sincèrement tous les diplômés, qui se joindront à leurs collègues pour apporter une contribution positive dans les collectivités de tout le Canada.

Citations

« Les diplômés d'aujourd'hui de la Garde côtière se joignent à une organisation de notoriété, qui continue de servir les Canadiens avec fierté. Vous jouerez un rôle de plus en plus important pour protéger l'environnement et venir en aide à toute personne dans le besoin. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli, et bienvenue à la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne est fière d'accueillir ces 51 nouveaux officiers dans sa flotte. Ayant moi‑même suivi le programme au Collège de la Garde côtière canadienne, je sais à quel point chacun de vous a travaillé dur et a fait preuve de persévérance. Félicitations et bienvenue à bord! »

Mario Pelletier, commissionnaire, Garde côtière canadienne

« Au nom de tous les professeurs, du personnel et de l'administration du Collège, je félicite sincèrement tous les diplômés de la classe de 2022. Votre passage d'élèves‑officiers à officiers au cours des 45 derniers mois a été un plaisir à observer. J'ai la plus grande confiance que l'avenir de la Garde côtière canadienne est entre de bonnes mains pour les années à venir. Je sais que vous servirez vos collectivités avec intégrité et que vous nous rendrez tous fiers - Bravo! »

Dena Richardson, directrice exécutive, Collège de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les diplômés de cette année seront affectés dans les régions de la Garde côtière canadienne partout au Canada :

: 15 diplômés dans la région de l'Atlantique



18 diplômés dans la région du Centre



18 diplômés dans la région de l'Ouest

Tous les étudiants du Collège de la Garde côtière canadienne n'ont aucuns frais de scolarité à payer, sont nourris et logés et reçoivent une allocation de formation.

Les diplômés du Programme de formation des officiers obtiennent un baccalauréat en technologie des sciences nautiques de l'Université du Cape Breton et un diplôme du Collège de la Garde côtière canadienne. Les officiers de navigation reçoivent un brevet d'officier de quart de Transports Canada et, les officiers de mécanique navale, un certificat de mécanicien de 4e classe de navire à moteur de Transports Canada.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]