La flore et la faune florissantes sont d'excellents exemples des efforts écologiques du Qinghai

BEIJING, 20 septembre 2023 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

Située sur le plateau du Qinghai-Tibet, connu comme le « troisième pôle de la Terre », la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, a longtemps été un obstacle important à la sécurité écologique en Asie et dans le reste du monde. Après dix ans d'efforts, la province est devenue un modèle de civilisation écologique et de coexistence harmonieuse entre l'humain et la nature.

La rivière Chumar, affluent du cours supérieur du fleuve Yangtzé, coule dans la réserve naturelle des sources des trois fleuves. (PRNewsfoto/China Daily)

Le Qinghai est la quatrième plus grande province de Chine sur le plan de la superficie, et il abrite les sources des fleuves Yangtzé, Jaune et Lancang. Il est également connu pour ses riches ressources en eau, en énergie solaire et en énergie éolienne. Son ciel bleu, ses montagnes verdoyantes et ses eaux claires font partie de ses paysages emblématiques.

La réserve naturelle des sources des trois fleuves, située au Qinghai, a été l'un des premiers parcs nationaux de Chine. Elle abrite un écosystème unique et une grande concentration de biodiversité dans des régions en haute altitude.

Le lac Qinghai est le plus grand lac intérieur et le plus grand lac salé de Chine. Les données de 2021 montrent que la superficie du lac Qinghai a augmenté de près de 220 km2 au cours de la dernière décennie.

La loi sur la protection écologique du plateau du Qinghai-Tibet est entrée en vigueur le 1er septembre, dans le cadre d'efforts visant à assurer la réglementation au niveau national de la protection écologique dudit plateau.

Les données montrent que certaines populations d'espèces menacées comme les léopards des neiges, les antilopes du Tibet, les gazelles du Tibet et les grues à cou noir augmentent d'année en année.

Le Qinghai possède également une grande quantité de déserts et de terres non cultivées, ce qui rend prometteuse la perspective de développer de l'énergie propre. En utilisant les énergies solaire, hydraulique et éolienne disponibles en abondance sur son territoire, le Qinghai développe actuellement des parcs de production d'énergie photovoltaïque et des centrales hybrides.

À la fin de 2022, la capacité installée de production d'électricité de la province avait atteint 44,68 millions de kilowatts, dont 91,2 % (soit 40,75 millions kW) constituent de l'énergie propre. Par ailleurs, 28,14 millions kW (soit 62,9 %) proviennent de l'énergie nouvelle.

Grâce à des canaux de transmission à très haute tension, l'électricité verte du Qinghai alimente l'aéroport international de Beijing-Daxing, et elle sera utilisée pour les prochains Jeux asiatiques de Hangzhou.

« Nous sommes parfaitement conscients que la région des sources des trois fleuves et son "château d'eau" appartiennent non seulement au Qinghai, mais aussi à la nation et au reste du monde. La province du Qinghai s'efforce de construire des barrières de sécurité écologique, de promouvoir le développement écologique et de bâtir une communauté axée autour d'un avenir commun pour les humains et la nature », a déclaré Chen Gang, secrétaire du comité provincial du Qinghai du PCC, lors d'un événement de promotion du développement de la civilisation écologique du Qinghai qui s'est tenu à Xining en septembre.

L'événement a rassemblé environ 150 représentants étrangers de près de 30 pays au Qinghai pour étudier les réalisations de la province dans la construction d'une civilisation écologique et la promotion de l'harmonie entre l'humanité et la nature.

Les dirigeants des partis politiques de différents pays ont souligné l'importance de la coopération entre les nations pour protéger l'environnement écologique, déclarant que la Chine s'est engagée dans une voie de modernisation qui favorise l'harmonie entre l'humanité et la nature.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214811/Chumar_River_northern_source_Yangtze_River_located_Three_River_Source_National_Park.jpg

SOURCE China Daily

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chuan Ma, [email protected]