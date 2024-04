TORONTO, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est fière d'annoncer sa liste de présélection pour le prix Landsberg , qui rend hommage à un ou plusieurs journalistes qui sensibilise(nt) leur public aux questions d'égalité des femmes. Le prix annuel reconnaît la recherche, l'analyse et la présentation exceptionnelles sous l'angle du genre soit dans la presse écrite, les nouvelles radiodiffusées ou sur Internet. La gagnante reçoit 5 000 $ de la Fondation canadienne des femmes .

Le prix, qui en est maintenant dans sa 10e année, doit son nom à Michele Landsberg, une journaliste canadienne primée, auteure, activiste sociale et féministe, et permet de souligner son immense impact en tant que porte-parole et modèle pour les femmes canadiennes.

« Dix ans plus tard, le prix Landsberg continue de recevoir des candidatures de grande qualité de la part de journalistes inlassables et intrépides qui mettent en lumière les iniquités qui continuent à toucher les femmes au Canada et dans le monde entier », a déclaré la présidente du jury, Sally Armstrong. « Les trois finalistes de cette année font preuve d'un courage et d'un talent exceptionnels, et leur travail a conduit à de réels changements. »

Les trois finalistes pour le prix de cette année et les reportages ou les séries présélectionnées sont :

Lindsay Jones pour des articles dans The Walrus, WIRED et The Globe and Mail examinant la violence sexuelle contre les femmes, et pour avoir exposé les préjugés systémiques dans les services de police et les tribunaux. « Tous ces articles livrent une analyse approfondie du genre et une compréhension sensée de l'impact des problèmes systémiques sur les personnes vulnérables, » a déclaré Suzanne Duncan, PDG par intérim de la Fondation canadienne des femmes. « J'ai apprécié l'accent mis par Lindsay sur les cadres juridiques et policiers dans tous ses reportages. »

Brigitte Noël pour un reportage de CBC/Radio-Canada que membre du jury et homonyme du prix Michele Landsberg appelle « Un exposé remarquable et glaçant d'un prédateur « intouchable » qui - comme Peter Nygard - s'en prenait aux jeunes filles à la vue de tous. »

Jen St. Denis pour des articles dans The Tyee rapportant les défaillances de l'enquête sur les disparitions de Chelsea Poorman, Tatyanna Harrison et de Noelle O'Soup du centre-est de Vancouver. Les reportages « démontrent une compréhension exhaustive des questions imbriquées », a déclaré la jurée Denise Balkissoon, chef du bureau de l'Ontario du Narwhal. Elle ajoute qu'ils représentent « un dévouement incroyable et un travail de longue haleine ».

Toutes les soumissions de reportages des finalistes sont disponibles sur la page web dédiée au prix .

Le gagnant du prix Landsberg sera annoncé lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la FJC le 12 juin à l'hôtel Royal York. Pour réserver vos places ou vos tables, ou pour connaître les possibilités de parrainage, voir les coordonnées ci-dessous ou consulter la page des prix de la FJC.

Les membres du jury sont :

Sally Armstrong (présidente), journaliste, militante des droits de la personne et auteure ;

(présidente), journaliste, militante des droits de la personne et auteure ; Denise Balkissoon , chef du bureau de l' Ontario , The Narwhal ;

, chef du bureau de l' , Michele Landsberg , journaliste, auteure, féministe et défenseure de la justice sociale ;

, journaliste, auteure, féministe et défenseure de la justice sociale ; Suzanne Duncan , présidente et chef de la direction par intérim, Fondation canadienne des femmes ;

, présidente et chef de la direction par intérim, Fondation canadienne des femmes ; Shanelle Kaul , correspondante, CBS News

, correspondante, CBS News Laura-Julie Perreault , chroniqueuse aux affaires internationales, La Presse ; et

, chroniqueuse aux affaires internationales, et Erica Ifill , journaliste anti-oppression primée et économiste, chroniqueuse au Hill Times, fondatrice et co-animatrice du podcast Bad + Bitchy et directrice des politiques à Not In My Colour.

Les Prix FJC 2024 sont généreusement soutenus par la BANQUE CIBC, Rogers Communications, Google News Initiative, La Brasserie Labatt du Canada, l'Association médicale canadienne, McCain Foods, MobSquad, Aritzia, BMO Groupe financier, Intact, Sobeys, le Groupe Banque TD, CBC/Radio-Canada, la Canada-Vie, la Banque Scotia, l'Association des banquiers canadiens, FGS Longview Communications, KPMG, RBC, Accenture, Le Réseau Aga Khan de développement, Apple Canada News, la Fondation de la famille Balsillie, Bennett Jones LLP, La Fondation canadienne des femmes, CDPQ, Davies, Desjardins, Loblaws Companies Ltd, les Aliments Maple Leaf, la Fondation Sunnybrook, Tom's Place et The Woodbridge Company Ltd. La commandite en nature est fournie par Bespoke Audio Visual, MLSE et Porter Airlines.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la FCJ.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. À travers le financement, la recherche, la défense des intérêts et le partage des connaissances, la Fondation s'emploie à susciter un changement systémique afin de permettre l'inclusion de toutes les femmes. En appuyant des programmes communautaires, la Fondation renforce la capacité des femmes et des filles à pouvoir agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté, et à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l'intention des femmes, la Fondation canadienne des femmes est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations du genre au monde. Avec l'aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 100 millions de dollars et subventionné plus de 2 000 programmes partout au pays. Les programmes de la Fondation s'attaquent aux causes fondamentales des problématiques qui touchent les femmes et les filles, et aident ces dernières à surmonter les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées.

La Fondation canadienne des femmes vise à être inclusive d'une grande diversité de personnes de tout genre et de toute orientation sexuelle. Nos efforts visent avant tout à venir en aide aux personnes qui rencontrent un plus grand nombre d'obstacles et qui n'ont pas accès aux services adéquats. Cela comprend celles qui s'identifient comme femmes, filles, trans, genderqueer, non-binaires et 2ELGBTQI+. Pour en savoir plus, visitez canadianwomen.org/fr .

Liens associés

http://www.cjf-fjc.ca

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Natalie Turvey, Présidente et directrice générale de la Fondation pour le journalisme canadien, courriel : [email protected]