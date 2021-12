TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) lance une nouvelle occasion d'obtenir une bourse de journalisme pour les personnes noires, en partenariat avec le Investigative Journalism Bureau (IJB). Ce dernier prix, le quatrième pour les journalistes noirs avec la FJC, est commandité par Unifor et la Jay and Barbara Hennick Family Foundation.

Le Investigative Journalism Bureau à la Dalla Lana School of Public Health de l'Université de Toronto est une salle de presse collaborative axée sur l'impact, qui rassemble des journalistes professionnels et étudiants, des universitaires, des étudiants diplômés et des organisations médiatiques pour rechercher et raconter des histoires d'intérêt public.

La bourse en journalisme FJC-IJB pour les personnes noires fait venir un journaliste noir, qui cumule une à dix années d'expérience, à l'IJB afin d'y travailler pendant six mois à un projet en cours de journalisme de terrain sous la direction des rédacteurs et des reporters principaux du bureau.

Ce programme se joint à la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires, la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires et la bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires pour offrir à des journalistes noirs en début de carrière des occasions uniques d'être accueillis pendant six mois dans une salle de presse à travers le pays. Les quatre bénéficiaires recevront du mentorat et de la formation pour acquérir diverses compétences, y compris le montage vidéo et audio, la rédaction, la recherche et la production de rapports d'enquête. Les bourses de la CBC sont offertes en anglais ou en français.

« Nous sommes ravis de lancer une quatrième bourse en partenariat avec le Investigative Journalism Bureau afin de développer de nouveaux talents d'enquêteurs et de faire place à un éventail de voix et d'expériences provenant des diverses communautés du Canada », déclare Natalie Turvey, présidente-directrice générale de la FJC. « Cette occasion souligne l'engagement continu de la FJC envers le développement d'une génération de leaders médiatiques et de créateurs de contenu noirs à travers l'industrie. »

Chaque bénéficiaire recevra une allocation à temps plein et rédigera ou produira un article ou une pièce ou y contribuera pendant la durée de la bourse, qui sera pris en considération pour être publié ou diffusé par les organisations médiatiques partenaires.

« Le fait d'aborder les histoires d'enquête à partir d'une variété de perspectives rend toujours le reportage plus riche et plus percutant », déclare Robert Cribb, fondateur et directeur de l'IJB. « C'est un honneur pour l'IJB de faire partie de ce programme de bourses qui nous aidera à découvrir de nouvelles vérités tout en encourageant la prochaine génération de journalistes de terrain. »

Ce prix s'inspire du programme de bourses en journalisme pour Autochtones de la FJC-CBC qui a remporté un franc succès et a contribué à favoriser la carrière de 13 journalistes autochtones depuis 2014.

La FJC prévoit d'étendre son programme de bourses en journalisme pour les personnes noires à d'autres grands médias du pays.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 14 janvier 2022.

Les bénéficiaires seront honorés lors de la cérémonie annuelle de remise de prix de la FJC, qui aura lieu à Toronto en juin.

Nous remercions de leur appui généreux Unifor et la Jay and Barbara Hennick Family Foundation, ainsi que nos commanditaires fondateurs :

Lululemon pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires;

Aritzia pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires;

BMO Groupe financier pour la bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires.

