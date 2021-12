La FJC lance une bourse de 5 000 $ pour les étudiants en journalisme PANDC

TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) a annoncé le lancement de la bourse pour les étudiants en journalisme PANDC de la FJC. La bourse annuelle de 5 000 $ est financée par la société de communication Media Profile, basée à Toronto, qui soutient la FJC depuis longtemps.

La bourse est offerte à un étudiant PANDC en dernière année d'un programme canadien de journalisme de premier cycle. Il est conçu pour soutenir les étudiants qui ont fait preuve d'un engagement fort envers la communauté PANDC et d'un engagement envers des normes journalistiques élevées.

« Il est plus important que jamais d'avoir une représentation et des voix PANDC dans les médias grand public, et nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette bourse pour aider à atteindre cet objectif », a déclaré Natalie Turvey. « Cette bourse reconnaît le travail acharné des étudiants en journalisme à une époque où il est de plus en plus difficile d'accéder à la profession. »

Les candidats devront présenter des échantillons de travaux réalisés en classe ou de reportages indépendants sous forme de travaux écrits, de vidéo, d'audio, de montage vidéo ou d'autres formes de journalisme. Ils devront également fournir une déclaration d'intention sur leurs objectifs en matière de journalisme après l'obtention de leur diplôme. Un jury de sélection de la FJC examinera les candidatures, qui sont ouvertes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 janvier 2022.

Soumettez votre candidature en ligne ici.

« Ce programme de bourses ne porte pas sur les résultats scolaires, mais sur l'engagement communautaire et la passion, qui sont des qualités importantes pour tout journaliste », a déclaré Alison King, présidente de Media Profile. « La Fondation pour le journalisme canadien est un de nos partenaires de longue date, et nous sommes fiers de soutenir de cette manière les futurs journalistes canadiens PANDC. »

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Fondation pour le journalisme canadien.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage, célèbre et facilite l'excellence en journalisme. La fondation gère un prestigieux programme annuel de récompenses et de bourses, qui comprend un gala de l'industrie où les dirigeants de l'information, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Par l'entremise de J-Talks mensuels, une série de conférences destinées au public, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et ses défis constants à l'ère numérique. La fondation encourage également les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Alison King, présidente, Media Profile, [email protected], 416-315-3715, Natalie Turvey, présidente-directrice générale, La Fondation pour le journalisme canadien, [email protected] , http://www.cjf-fjc.ca