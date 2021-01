TORONTO, le 18 janv. 2021 /CNW/ - Les organisations médiatiques qui peuvent démontrer leur impact sur l'avancement de la qualité du journalisme numérique sont encouragées à poser leur candidature pour le nouveau prix d'innovation en information numérique de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC)/Facebook Journalism Project. L'organisation gagnante recevra un prix de 10 000 dollars. La date limite est le 19 février.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et au moment où le paysage médiatique voit naître de jeunes entreprises, et où les éditeurs traditionnels tentent d'attirer de nouveaux publics, ce prix se concentre sur l'un des aspects les plus urgents auxquels est confrontée l'industrie de l'information : la nécessité d'innover dans le monde numérique pour assurer l'avenir du journalisme.

« Ce nouveau prix reconnaît que, comme le journalisme est constamment confronté à une myriade de défis sur de multiples plans, une réflexion nouvelle et créative en matière du numérique reste essentielle », déclare Susan Harada, professeure associée de journalisme à l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton, et présidente du jury. « Nous voulons récompenser ceux et celles qui ont la passion et la volonté de créer des moyens novateurs de s'engager auprès des citoyens tout en démontrant clairement la valeur du journalisme dans la vie de tous les jours ».

Le prix s'appuie sur une collaboration entre la FJC et le prix pour la promotion de la culture de l'information du Facebook Journalism Project, qui a mis en lumière les efforts des organisations médiatiques canadiennes de promouvoir la culture de l'information, et il le remplace.

« Facebook investit depuis longtemps dans des partenariats et des programmes visant à encourager et à soutenir le développement de nouveaux modèles commerciaux durables pour les organisations médiatiques au Canada », déclare Kevin Chan, responsable de la politique publique pour Facebook Canada. « Nous avons vu de première main comment l'innovation mène directement à une représentation accrue des voix qui se font entendre et à la qualité des sujets traités. Nous sommes heureux de travailler avec la Fondation pour le journalisme canadien à cette nouvelle mouture de notre prix qui vise à reconnaître l'innovation en matière d'information numérique au Canada apportée par des éditeurs émergents et des salles de rédaction établies ».

Ce nouveau prix permettra de promouvoir le travail des jeunes entreprises canadiennes et des organisations médiatiques locales et nationales, et d'encourager de nouvelles initiatives et de nouveaux projets axés sur cette importante question. L'innovation peut se présenter sous différentes formes, y compris ce qui suit: de nouveaux formats pour les auditoires; de nouvelles techniques de narration; des textes basés sur des données; de nouveaux produits numériques produits par les salles de presse; l'engagement des collectivités dans la préparation des récits; des partenariats ou des approches en équipe dans le cadre de reportages ou de la production de textes.

Le gagnant sera révélé lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC, le 9 juin prochain.

Veuillez consulter tous les détails du prix avant de soumettre votre candidature en ligne.

Voici les membres du jury :

Susan Harada (présidente), professeure associée de journalisme, École de journalisme et de communications de l'Université Carleton

(présidente), professeure associée de journalisme, École de journalisme et de communications de l'Université Jason Chiu , premier gestionnaire en expérience des utilisateurs, Exportation et Développement Canada

, premier gestionnaire en expérience des utilisateurs, Exportation et Développement Derek Flack , gestionnaire de la stratégie de contenu, Université Ryerson

, gestionnaire de la stratégie de contenu, Université Ryerson Anita Li , conseillère en médias et professeure de journalisme

, conseillère en médias et professeure de journalisme Marissa Nelson , conseillère principale, Magid

, conseillère principale, Magid Ryan Tuck , associé, Blue Engine Collaborative

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.



À propos du Facebook Journalism Project

Le projet de journalisme sur Facebook travaille avec des éditeurs du monde entier pour renforcer le lien entre les journalistes et les communautés qu'ils servent. Il contribue également à aborder les principaux défis commerciaux de l'industrie de l'information. Nos formations, programmes et partenariats fonctionnent de trois façons : en créant une communauté par le biais de l'information, en formant des salles de rédaction dans le monde entier et en assurant la qualité par le biais de partenariats.

