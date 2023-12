TORONTO, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui la Fondation pour journalisme canadien (FJC), en partenariat avec J-Schools Canada / Écoles J Canada (JSC-ÉJC) et l'Initiative Google News, a lancé un Programme de bourses de 200 000 $ pour les journalistes de prochaine génération. L'initiative fournira aux membres de la JSC-ÉJC, qui exploitent 19 programmes postsecondaires de journalisme partout au Canada, un financement pour offrir jusqu'à 100 bourses à leurs étudiants en journalisme.

Pour de nombreux étudiants, les coûts des études peuvent être prohibitifs lorsqu'ils cherchent à acquérir simultanément une expérience concrète dans le domaine de leur choix. Le programme de bourses d'un an aidera à réduire les obstacles financiers en offrant un soutien pouvant atteindre 5 000 $ aux étudiants qui cherchent à poursuivre des opportunités de développement de carrière et à trouver un emploi valorisant après l'obtention de leur diplôme.

« La FJC est ravie de s'associer à J-Schools Canada / Écoles J Canada et à l'Initiative Google News pour lancer ce programme de soutien important et opportun pour les journalistes émergents », a déclaré Natalie Turvey, Présidente et directrice générale de la FJC. « Alors que nous cherchons à autonomiser la prochaine génération, nous sommes conscients de l'importance de fournir un soutien financier pour faciliter des possibilités significatives de perfectionnement professionnel. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à favoriser l'excellence en journalisme et à créer un paysage médiatique plus inclusif et dynamique pour l'avenir. »

La bourse est ouverte aux étudiantes et étudiants à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un programme menant à un grade ou à un diplôme en journalisme offert par un membre de la JSC-ÉJC. Les étudiants participeront à des opportunités de développement de carrière, approuvées par leur établissement, au cours de l'année civile 2024 .

« Les opportunités de développement professionnel sont essentielles pour préparer une carrière en journalisme », affirme Sally Haney, présidente de J-Schools Canada / Écoles J Canada. « Mais les élèves n'y ont pas tous un accès égal. Écoles-J Canada est ravie d'être un partenaire pour aider un plus grand nombre d'étudiants à travers le Canada à poursuivre une expérience professionnelle précieuse dans le cadre de leurs études. »

La FJC et JSC-ÉJC sont reconnaissantes du soutien de Google News Initiative au financement de cette initiative qui aidera la prochaine génération de journalistes du Canada à poursuivre des expériences formatrices qui font progresser l'industrie dans son ensemble.

Les candidatures seront disponibles pour les programmes membres du JSC-ÉJC début 2024.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Fondation pour le journalisme canadien.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

À propos d'Écoles-J Canada

J-Schools Canada/Écoles-J Canada est l'organisme qui regroupe les programmes postsecondaires de journalisme au Canada.

L'adhésion à J-Schools Canada/Écoles-J Canada est ouverte à tous les programmes de journalisme dans les collèges et les universités du pays.

Le statut de membre associé est ouvert aux centres de recherche et aux autres organisations impliquées dans les activités de formation continue des journalistes.

J-Schools Canada/Écoles-J Canada est également la filiale canadienne du World Journalism Education Council.

À propos de la Google News Initiative

La Google News Initiative offre aux journalistes et aux éditeurs de toutes tailles une gamme de ressources, de produits, d'expertise numérique et de solutions collaboratives qui stimulent le progrès dans l'industrie de l'information. Nos partenariats soutiennent l'avancement d'un journalisme de qualité et aident les éditeurs à construire des modèles d'affaires plus robustes et plus durables. À cette fin, nous travaillons aux côtés des salles de rédaction, des jeunes pousses de l'actualité, des chercheurs et des producteurs de contenu du monde entier pour bâtir un écosystème d'information plus durable, diversifié et innovant - afin que tout le monde, partout dans le monde, ait accès à des informations fiables. Pour en savoir plus sur notre travail, nos outils journalistiques, les enjeux en matière d'innovation et nos possibilités de financement, rendez-vous sur : newsinitiative.withgoogle.com.

Liens associés

http://www.cjf-fjc.ca

J-Schools Canada | J-Schools Canada

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Natalie Turvey, Présidente et directrice générale, la Fondation pour le journalisme canadien, [email protected]; Sally Haney, Présidente J-Schools Canada / Écoles J Canada, [email protected]