STE-ADÈLE, QC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est en vertu d'un partenariat environnemental inédit et exclusif que la firme de génie civil Équipe Laurence vient de réaliser une première au Québec, en collaboration avec la ville de Ste-Adèle. Et, cette première s'inspire en grande partie d'un concept dérivé de la géothermie; l'hydrothermie.

La technologie d’Équipe Laurence produit déjà, après quelques mois, des résultats au-delà des espérances de ses concepteurs. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

Cette technologie inédite développée par plusieurs ingénieurs de chez Équipe Laurence et ses partenaires, pour le chauffage et la climatisation de son tout nouveau siège social, n'aurait pas pu voir le jour sans ce partenariat gagnant-gagnant qui contribue à réduire l'empreinte carbone de la ville et du Campus Équipe Laurence; une réelle inspiration en matière de développement durable et d'efficacité énergétique rendue possible grâce à ce partenariat qui est directement en phase avec les préoccupations environnementales de sa population, de ses élus et ses décideurs.

« Nous sommes fiers de faire œuvre utile avec cette innovation qui a le mérite d'être grandement écologique et qui offre la vertu de pouvoir s'appliquer ailleurs, dans l'ensemble du monde municipal du Québec, là où les conditions le permettent et ainsi contribuer à réduire l'empreinte carbone des municipalités » a indiqué le président et chef de la direction d'Équipe Laurence, Alexandre Latour.

Cette technologie unique permet à toutes fins utiles de chauffer et climatiser le siège social de la firme, et les bâtiments qui s'ajouteront éventuellement, en puisant l'énergie dans les étangs aérés à proximité de l'usine de traitement des eaux de la ville de Ste-Adèle. Ce nouveau concept garantit une source d'eau tempérée pendant toute l'année. Cela permet de faire un échange de chaleur avec les eaux usées pour chauffer/climatiser à l'aide de deux conduites de 150 mm de diamètre installées en forage directionnel, et ce, sans que les dits étangs aérés ne soient d'aucune façon modifiés, affectés ou endommagés par l'installation du système.

Douze échangeurs de chaleur de type serpentins permettent, dans la foulée, de prendre la chaleur de l'étang l'hiver pour chauffer le bâtiment et le refroidir l'été, par le même principe inversé.

Après seulement quelques mois d'opération, les résultats dépassent largement les espérances initiales en matière d'efficacité et de dynamique énergétique. « Ce sont là des résultats clairement démontrés » a soutenu monsieur Latour en précisant que les éventuels bâtiments qui seront érigés sur le site du Camus Équipe Laurence pourraient aussi profiter de cette même technologie écoresponsable. Ces résultats sont monitorés en temps réels grâce, notamment, à une station météo installée sur le toit de l'immeuble principal.

En contrepartie du gain énergétique engendré, Équipe Laurence s'est engagée à faire un don perpétuel de 2 500 $ par année à l'un des organismes à but non lucratif du milieu œuvrant dans le territoire de la Ville de Sainte-Adèle.

Monsieur Latour a conclu en disant que le Campus Équipe Laurence vise à devenir un campus de génie civil inspirant qui capitalise sur un écosystème de travail offrant un équilibre travail-nature d'exception.

