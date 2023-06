La firme d'ingénieurs Équipe Laurence de Ste-Adèle célèbre ses 40 ans d'existence en compagnie d'un parterre d'invités enthousiastes

SAINTE-ADÈLE, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Plus de 100 invités, clients et partenaires se sont joints aux employés de la firme, ces jours derniers, afin de souligner la contribution professionnelle d'exception apportée en matière de génie civil à la grandeur de la région des Laurentides, mais aussi au-delà de ses frontières naturelles; et ce, au bénéfice tant de dizaines de villes, municipalités, organismes publics, que du secteur privé.

Les ingénieurs actionnaires, Alexandre Latour, président, Vincent Bouré, associé principal et Juien Lévesque, associé principal, entourent le fondateur de la firme, l’ingénieur Marcel Laurence (au centre). (Groupe CNW/Équipe Laurence)

Fondée en 1983 par l'ingénieur Marcel Laurence, Équipe Laurence célèbre aujourd'hui ses 40 ans d'implication active en génie-conseil, dans le respect des valeurs d'origine promues par son fondateur qui reposent sur l'excellence, l'intégrité et l'innovation.

« En optant pour la construction de notre Campus Équipe Laurence au cœur même de Ste-Adèle, nous avons voulu consacrer notre ambition de devenir un réel campus de génie civil inspirant, mais aussi un exemple de milieu de travail qui combine les facteurs loisir, nature, travail, famille et bien-être » a dit son jeune président, Alexandre Latour. Celui-ci a précisé que la nouvelle génération d'ingénieurs et de collaborateurs spécialisés poursuivait ainsi l'esprit de son fondateur, en misant sur les valeurs fondamentales de la firme que sont la créativité, la simplicité, le plaisir au travail, la rigueur et l'intégrité. Monsieur Latour a cité en exemple l'expertise particulière et unique développée par la firme à l'endroit de tout ce qui touche à l'eau.

« On aime les projets innovateurs, et on en a une des plus belles preuves ici au Campus Équipe Laurence avec l'hydrothermie, qui soutire l'énergie produite par les bassins de rétention et étangs aérés de l'usine de traitement des eaux usées de Ste-Adèle » a poursuivi monsieur Latour, en ajoutant que déjà ce modèle unique était en voie d'être exporté dans d'autres régions du Québec et d'ailleurs. Équipe Laurence poursuit sur sa lancée et maintient ses objectifs de croissance qui se matérialisent par un accroissement du volume d'affaires annuel et des ressources humaines, avec un personnel qui est passé d'une dizaine de personnes en 2003, à près de 130 employés en 2023, et qui participent à faire de la firme l'étoile-montante du domaine du génie civil au Québec.

Souhaitant se démarquer et innover en tant qu'employeur, l'implantation récente d'un service de garde éducatif en milieu de travail constitue une forte valeur ajoutée pour l'ensemble des conditions de travail de la firme; créant ainsi une nouvelle dynamique dans le monde du travail de la région des Laurentides, comme force d'attraction et de rétention des talents.

