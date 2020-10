La finérénone est un antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs des minéralcorticoïdes (RM) expérimental, premier de sa catégorie, qui démontre des bienfaits sur les reins et l'appareil cardiovasculaire chez les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2

La finérénone s'attaque en particulier à la suractivation des RM, un facteur clé de l'évolution de la maladie

Malgré les traitements prescrits par les lignes directrices, les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 demeurent exposés à un risque élevé d'évolution vers une insuffisance rénale et des événements cardiovasculaires

Les résultats de l'étude FIDELIO-DKD ont été publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine

MISSISSAUGA, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Les résultats détaillés de l'étude de phase III FIDELIO-DKD ont démontré que la finérénone, médicament expérimental, ralentissait l'évolution de la néphropathie chronique chez les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 par rapport au placebo. La finérénone a réduit de manière significative le risque du principal paramètre d'évaluation combinant le délai avant l'insuffisance rénale, une diminution soutenue du taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe) ≥ 40 % par rapport aux valeurs de départ sur une période d'au moins quatre semaines, ou de décès d'origine rénale de 18 % (réduction du risque relatif, RR 0,82 [IC de 95 %, 0,73 à 0,93; p = 0,0014]) sur une durée médiane de suivi de 2,6 ans lorsqu'elle est ajoutée à la dose maximale tolérée du traitement classique. À 36 mois, le nombre de patients à traiter pour prévenir un événement du paramètre principal d'évaluation composite était de 29 [IC de 95 % 16 à 166]. FIDELIO-DKD est la première grande étude contemporaine de résultats positifs chez les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 avec un paramètre principal d'évaluation composite se concentrant exclusivement sur les résultats spécifiques au rein. Les résultats de l'étude FIDELIO-DKD, qui fait partie du plus grand programme d'essais cliniques de phase III à ce jour dans le domaine de la néphropathie chronique et du diabète de type 2, ont été présentés lors de Semaine des maladies du rein de 2020 de l'American Society of Nephrology, et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine.

« Malgré les traitements disponibles axés sur les voies hémodynamiques et métaboliques, il existe un risque résiduel d'évolution de la néphropathie chez les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2. Les résultats de FIDELIO-DKD fournissent des preuves importantes suggérant une nouvelle stratégie potentielle pour traiter ces patients, a déclaré le professeur George L. Bakris, M.D., Département de médecine, American Heart Association Comprehensive Hypertension Center, University of Chicago Medicine, USA et chercheur principal de l'étude FIDELIO-DKD. L'hyperactivation du récepteur des minéralocorticoïdes contribue à l'inflammation et à la fibrose des reins et du cœur, ce qui représente une cible prometteuse pour un nouveau traitement. De nouvelles stratégies sont nécessaires pour prévenir l'atteinte accrue des organes cibles et ralentir le rythme de déclin de la fonction rénale des patients. Les résultats obtenus avec la finérénone sont très pertinents et montrent une amélioration des résultats pour ces patients qui ne disposent actuellement que d'options limitées. »

Les effets de la finérénone sur le paramètre principal étaient généralement les mêmes pour tous les sous-groupes prédéfinis, et l'effet du traitement a été maintenu pendant toute la durée de l'étude. La finérénone a également réduit de façon significative, soit de 14 %, le risque associé au critère d'évaluation secondaire clé, un composite du délai avant le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non mortel, l'AVC non mortel ou l'hospitalisation pour cause d'insuffisance cardiaque comparativement au placebo (réduction du risque relatif, RR 0,86 [IC de 95 % 0,75 à 0,99; p = 0,0339]) sur une durée médiane de suivi de 2,6 ans. Les patients des deux groupes ont reçu des soins classiques, dont un hypoglycémiant et la dose maximale tolérée d'un traitement inhibiteur du système rénine-angiotensine (SRA), comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA).

« Ces patients vulnérables doivent être protégés en retardant le recours à la dialyse ou à la greffe rénale, et en réduisant leur risque d'événements cardiovasculaires, a dit le Dr Joerg Moeller, membre du comité exécutif des Produits pharmaceutiques de Bayer AG et responsable de la recherche et du développement. Il existe un grand besoin médical non satisfait dans le domaine des maladies cardiovasculaires et rénales, auquel nous voulons répondre grâce à nos efforts de recherche et de développement. Les résultats de l'étude FIDELIO-DKD démontrent que la finérénone pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2, qui présentent une perte progressive de la fonction rénale. Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape importante dans le développement de la finérénone qui s'attaque à un facteur clé impliqué dans l'évolution de la néphropathie chronique chez les patients atteints de diabète de type 2. »

La finérénone a été bien tolérée, ce qui est conforme au profil d'innocuité observé dans les études précédentes sur la finérénone. Dans l'ensemble, les effets indésirables et effets indésirables graves liés au traitement ont été semblables dans les deux groupes. La majorité des effets indésirables ont été légers ou modérés. La fréquence des effets indésirables graves était moins élevée chez les patients traités par la finérénone (31,9 %) que chez les patients sous placebo (34,3 %). Dans l'ensemble, les effets indésirables liés à l'hyperkaliémie se sont produits plus souvent chez les patients recevant la finérénone que chez ceux recevant le placebo (18,3 % et 9 %, respectivement). Les effets indésirables graves liés à l'hyperkaliémie étaient faibles (1,6 % et 0,4 %, respectivement), et aucun décès lié à l'hyperkaliémie n'a été constaté dans les deux groupes de traitement. Le traitement a été interrompu pour cause d'hyperkaliémie chez 2,3 % des patients traités par la finérénone, contre 0,9 % dans le groupe placebo.

La finérénone n'a pas encore reçu d'autorisation de commercialisation au Canada. Bayer transmettra les données à Santé Canada au moment de la soumission de la demande d'autorisation de commercialisation.

À propos de la finérénone

La finérénone (BAY 94-8862) est un antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs des minéralcorticoïdes (RM) expérimental et novateur, dont il a été montré qu'elle bloque un grand nombre des effets nocifs associés à la suractivation des RM. La suractivation des RM joue un rôle majeur dans les lésions rénales et cardiaques par des processus inflammatoires et fibrotiques.

Le programme d'essais cliniques de phase III mené avec la finérénone sur la néphropathie chronique et le diabète de type 2 est un programme auquel prennent part plus de 13 000 patients à divers degrés de gravité de maladie, notamment des patients présentant des lésions rénales précoces et d'autres à des stades plus avancés de la maladie. Il s'agit du plus vaste programme d'essais cliniques de phase III à ce jour sur la néphropathie chronique et le diabète de type 2, et il comprend deux études évaluant les effets de la finérénone comparativement à un placebo, en plus des soins classiques, sur les paramètres rénaux et cardiovasculaires.

L'étude FIDELIO-DKD ( FI nerenone in reducing ki D n E y fai L ure and d I sease pr O gression in D iabetic K idney D isease) est une étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu, contrôlée par placebo, en groupes parallèles, multicentrique et axée sur les événements qui a évalué l'efficacité et l'innocuité de la finérénone comparativement à un placebo et en plus des soins classiques, pour réduire l'insuffisance rénale et la progression de la néphropathie, chez environ 5 700 patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 de plus de 1 000 sites répartis dans 48 pays du monde. La finérénone à raison de 10 ou 20 mg une fois par jour, par voie orale, en plus des soins classiques, dont un hypoglycémiant et la dose maximale tolérée d'un traitement inhibiteur du système rénine-angiotensine (SRA), comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA), a réduit de manière significative le risque du principal paramètre d'évaluation combinant le délai avant l'insuffisance rénale, une diminution soutenue du taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe) ≥ 40 % par rapport aux valeurs de départ sur une période d'au moins quatre semaines, ou de décès d'origine rénale de 18 % (réduction du risque relatif, RR 0,82 [IC de 95 %, 0,73 à 0,93; p = 0,0014]) sur une durée médiane de suivi de 2,6 ans. Les résultats pour les composants individuels du critère d'évaluation principal sont l'insuffisance rénale : RR 0,87, IC de 95 % (0,72 à 1,05); diminution soutenue du TFGe ≥ 40 % par rapport aux valeurs de départ : RR 0,81, IC de 95 % (0,72 à 0,92); le décès d'origine rénale n'est survenu que chez 4 patients (2 dans chaque groupe). La finérénone a également réduit de façon significative le risque associé au critère d'évaluation secondaire clé, un composite du délai avant le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non mortel, l'AVC non mortel ou l'hospitalisation pour cause d'insuffisance cardiaque comparativement au placebo de 14 % (réduction du risque relatif, RR 0,86 [IC de 95 % 0,75 à 0,99; p = 0,0339]) sur une durée médiane de suivi de 2,6 ans. Les résultats pour les composants individuels du critère d'évaluation secondaire clé sont : décès d'origine cardiovasculaire : RR 0,86, IC de 95 % (0,68 à 1,08); infarctus du myocarde non mortel : RR 0,80, IC de 95 % (0,58 à 1,09); AVC non mortel : 1,03; IC de 95 % (0,76-1,38); hospitalisation pour cause d'insuffisance cardiaque : RR 0,86, IC de 95 % (0,68 à 1,08).

L'étude FIGARO-DKD ( FI nerenone in reducin G c A rdiovascular mo R tality and m O rbidity in D iabetic K idney D isease) suit son cours et évalue l'efficacité et l'innocuité de la finérénone, comparativement à un placebo et en plus des soins classiques, pour réduire la morbidité et la mortalité cardiovasculaires chez quelque 7 400 patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 dans 47 pays, notamment en Europe, au Japon, en Chine, aux États-Unis et au Canada.

Bayer a également récemment annoncé le lancement de FINEARTS-HF, une étude de phase III multicentrique, contrôlée par placebo, à répartition aléatoire et à double insu, comparant la finérénone à un placebo chez plus de 5 500 patients atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique (classe II-IV de la New York Heart Association) présentant une fraction d'éjection ventriculaire gauche ≥ 40 %. Le principal objectif de cette étude consiste à démontrer la supériorité de la finérénone sur le placebo pour réduire le taux d'atteinte du critère d'évaluation combinant le décès d'origine cardiovasculaire et le nombre total de cas d'insuffisance cardiaque (IC; première occurrence et récurrences), définie comme une hospitalisation ou une visite à l'urgence pour cause d'IC.

À propos de la néphropathie chronique chez les patients atteints de diabète de type 2

La néphropathie chronique est une maladie mortelle mal reconnue. C'est l'une des complications les plus courantes du diabète, et également un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires. Environ 40 % des patients atteints de diabète de type 2 développent une néphropathie chronique. Malgré les traitements prescrits par les lignes directrices, les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 demeurent exposés à un risque élevé d'évolution de la néphropathie chronique et d'événements cardiovasculaires. On estime que la néphropathie chronique touche plus de 160 millions de personnes atteintes de diabète de type 2 dans le monde. La néphropathie chronique chez les patients atteints de diabète de type 2 est la cause principale de maladie rénale au stade terminal et le recours à la dialyse ou à la greffe rénale peut s'avérer nécessaire pour permettre au patient de rester en vie. On sait que la suractivation des RM déclenche des processus délétères (p. ex., inflammation et fibrose) dans les reins et le cœur des patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2.

À propos de l'engagement de Bayer dans le domaine des maladies cardiovasculaires et rénales

Bayer est un chef de file de l'innovation dans le domaine des maladies cardiovasculaires, et s'emploie de longue date à faire des découvertes scientifiques qui améliorent la vie, en élargissant l'éventail de ses traitements novateurs. Le cœur et les reins sont étroitement liés, tant dans la santé que dans la maladie, et Bayer travaille dans un vaste éventail de domaines thérapeutiques, à la recherche de nouvelles stratégies de traitement pour prendre en charge les maladies rénales et cardiovasculaires dans lesquelles les besoins médicaux à satisfaire sont importants. La gamme de produits de cardiologie de Bayer comprend une série de produits et plusieurs autres composés à divers stades de développement préclinique et clinique. Ensemble, ces produits sont le reflet de l'approche de recherche de l'entreprise, qui met l'accent sur les cibles et les voies susceptibles de modifier la façon dont les maladies cardiovasculaires sont traitées.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à améliorer le bien-être des personnes en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population globale. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. Bayer souscrit aux principes du développement durable et est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2019, le groupe comptait environ 104 000 employés et a réalisé des ventes de 43,5 milliards d'euros. Les dépenses en capital ont été de 2,9 milliards d'euros, et les dépenses en recherche et développement, de 5,3 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.bayer.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent communiqué. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer à l'adresse suivante : www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

