La Financière Foresters ouvre les candidatures pour ses bourses d'études 2022

TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), l'assureur vie de secours mutuel qui redéfinit audacieusement le secteur de l'assurance vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé les demandes de bourses d'études pour l'année universitaire 2022-2023 pour ses membres et leurs familles. Les étudiants admissibles qui font une demande de bourse d'études sur concours pour la première fois peuvent soumettre leur candidature entre le 1er décembre 2021 et le 27 février 2022. Les demandes pour les candidats qui reviennent peuvent être soumises du 31 janvier 2022 au 22 mars 2022. Les bénéficiaires peuvent recevoir des bourses pour un total de quatre années universitaires. Pour en savoir plus, visitez la page de renvoi des bourses d'études sur concours à Foresters.com.

La bourse d'études sur concours Foresters vise à reconnaître la réussite en classe, en mettant particulièrement l'accent sur le bénévolat communautaire. Pour l'année académique 2022, le montant de la bourse sur concours annuelle passe à 2 500 $ en monnaie locale, avec un maximum de 300 bourses au total accordées aux nouveaux candidats retenus et aux candidats récurrents au Canada et aux États-Unis.

Pour être admissibles, les candidats doivent être membres de Foresters, conjoints de membres ou enfants/petits-enfants sous la tutelle légale d'un membre de Foresters. Un minimum de moyenne générale (3,2/80 %) et 50 heures de bénévolat dans les 24 mois précédant la date limite sont requis pour postuler. Traditionnellement, 200 heures de bénévolat sont requises, mais ce nombre a été réduit pour 2022-2023 en raison des limites imposées par la pandémie de COVID-19. Le fait de satisfaire ou de dépasser ces exigences ne garantit pas qu'un candidat sera choisi comme bénéficiaire de la bourse.

Nicole Gourley, agente en chef des services aux membres à l'échelle mondiale de Foresters, a déclaré : « Les bourses d'études sur concours de Foresters récompensent les étudiants qui font preuve d'un dévouement exceptionnel envers leur communauté et qui affichent de solides résultats scolaires. Toutes les formes de travail bénévole pour des causes locales et communautaires sont encouragées et acceptées. Notre objectif est de donner à ces étudiants les moyens d'atteindre leurs objectifs et de les inciter à utiliser leurs connaissances pour en faire profiter les autres et améliorer des vies. »

Afin de garantir une totale impartialité dans la sélection et de maintenir un haut niveau de professionnalisme, le processus est géré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS), qui nomme un comité de sélection composé de représentants d'universités et de collèges internationaux. La décision est basée sur le service communautaire (y compris une lettre de recommandation et un essai) et les notes - avec une pondération de 65 %/35 % pour ces deux éléments.

Les candidats font leur demande via le portail ISTS, qui comprend une liste de contrôle facile à consulter et une fonction de clavardage en direct avec un représentant du service clientèle de Foresters, disponible pour soutenir le processus.

Depuis 2012, Foresters a accordé plus de 6 500 bourses d'études à l'échelle internationale, soit un investissement de plus de 21,5 millions $. Vous pouvez trouver les profils des bénéficiaires de 2021 sur ce lien .

L'assurance vie à vocation plus large

L'objectif de Foresters est de développer des produits novateurs, des avantages pour les membres et des services qui favorisent le bien-être tout au long de la vie et qui s'alignent sur l'objectif fraternel de Foresters d'enrichir la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Améliorant ce qui constitue la nouvelle normale pour la famille nord-américaine moyenne, Foresters propose une série de bénéfices de membre uniques en leur genre, qui redéfinissent le modèle d'assurance vie traditionnel1, notamment des programmes de bourses d'études, des bénéfices pour orphelin, des subventions au bénévolat, des testaments et autres documents juridiques, l'Apprentissage permanent, Offreauxmembres et bien plus encore.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters transforme graduellement le secteur de l'assurance vie et de l'épargne populaire au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, la collectivité et le bien-être global de ses membres. Ses agents et ses membres apprécient ses solutions sur mesure en matière de produits et ses processus numérisés de bout en bout qui facilitent la souscription d'une assurance vie sans subir les examens médicaux traditionnels. Ses outils mobiles dernier cri aident ses agents à proposer des régimes personnalisés aux membres potentiels ou actuels. Ayant pour objectif le bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle d'assurance vie traditionnel tout en améliorant la sécurité financière et le bien-être global de la famille nord-américaine moyenne. Foresters vient de fusionner avec Plan de protection du Canada, ce qui en fait l'un des principaux assureurs vie canadiens. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Depuis 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers obtient la cote « A » (excellente) de la société A.M. Best2.

____________________ 1 Les bénéfices pour les membres décrits ici exigent une adhésion à Foresters. Les bénéfices pour les membres de la Financière Foresters sont non contractuels, sous réserve d'exigences d'admissibilité, de définitions et de limites propres à chaque bénéfice et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis ou s'ils ne sont plus disponibles.



2 La cotede A.M. Best octroyée le 29 juillet 2021 reflète la force générale de L'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF) et sa capacité d'effectuer des règlements. Une cote « A » (Excellente) est octroyée aux entreprises qui ont une grande capacité à satisfaire à leurs obligations continues envers les détenteurs de polices et qui ont, en général, un bilan, un rendement d'exploitation et un profil d'entreprise excellents selon les normes établies par la A.M.Best Company. A.M. Best octroie des cotes se situant entre A++ et F, où A++ et A+ sont des cotes supérieures et A et A- sont des cotes excellentes. Lorsqu'il a octroyé sa cote à l'OIF, A.M. Best a déclaré que les perspectives de cotation sont « stables », ce qui signifie que la cote est peu susceptible de changer dans un futur proche. Consultez ambest.com pour nos cotes les plus récentes.

