La Financière Foresters offre des rabais sur des produits de consommation, des activités et des expériences populaires signés par de grandes marques

Les offres réservées aux membres de Foresters (Offre aux membres) les aident à économiser sur tous les articles, dont les incontournables pour la maison et les appareils électriques, en passant par les appareils électroniques, les activités, les voyages, les services de diffusion en continu, etc.

TORONTO, le 7 juin 2021 /CNW/ - la Financière Foresters™, société de secours mutuel qui innove en surpassant tout le secteur, a aujourd'hui annoncé le lancement d'Offre aux membres1. Ce nouveau bénéfice fait en sorte que les membres de Foresters vivent bien et économisent de l'argent en ayant accès à des milliers de produits et services, dont des activités et des produits de grande consommation à un coût inférieur au prix de détail grâce au portail des membres de Foresters (my.foresters.com/fr-ca/login).

Nicole Gourley, agente en chef des services aux membres à l'échelle mondiale de la Financière Foresters nous confie : « À Foresters, améliorer le bien-être de nos membres, de leur famille et de leur communauté est au cœur de tout ce que nous accomplissons. Les offres réservées aux membres (Offre aux membres), le tout dernier instrument de Foresters, visaient à favoriser le bien-être financier grâce à l'épargne. Offre aux membres représente une merveilleuse façon de soutenir nos membres en leur offrant des économies importantes et uniques en leur genre dont ils pourront faire profiter leurs amis et leur famille lors du retour à la nouvelle normale. »

Offre aux membres permet de profiter d'économies allant jusqu'à 60 % pour les services hôteliers dans plus de 250 000 établissements dans le monde, jusqu'à 55 % à l'achat de billets pour le cinéma, jusqu'à 40 % à l'achat de billets pour des spectacles et des événements sportifs, jusqu'à 40 % à l'achat d'un billet pour le parc de Legoland California et jusqu'à 25 % sur les voitures de location. Les autres rabais portent sur les concerts, les parcs d'attractions et les zoos, les produits et services liés à la maison, tels que des électroménagers, des vêtements, des accessoires électroniques, des cartes-cadeaux, des articles pharmaceutiques ou cosmétiques et des services de diffusion. Les marques comprennent Amazon, Disneyland®, DoorDash, etc.

Les offres de lancement peuvent exiger que les clients respectent les lignes directrices liées à la COVID-19 du gouvernement local et des responsables de la santé publique, sinon elles pourraient ne pas être disponibles immédiatement en raison de restrictions liées à la pandémie.

Une assurance vie à vocation plus large

Améliorant ce qui constitue la nouvelle normale pour la famille nord-américaine moyenne, Foresters propose une série de bénéfices de membre uniques en leur genre, qui redéfinissent le modèle d'assurance vie traditionnel, notamment des programmes de bourses d'études, des bénéfices pour orphelin, des subventions communautaires, des testaments et autres documents juridiques, l'Apprentissage continu et bien plus encore2.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters transforme graduellement le secteur de l'assurance vie au Canada et aux États-Unis en enrichissant la vie, la collectivité et le bien-être global de ses membres. Ses agents et ses membres apprécient ses solutions sur mesure en matière de produits et ses processus numérisés de bout en bout qui facilitent la souscription d'une assurance vie sans subir les examens médicaux traditionnels. Ses outils mobiles dernier cri aident ses agents à proposer des plans personnalisés aux membres potentiels ou actuels. Seul assureur de secours mutuel à le faire, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre qui redéfinissent le modèle d'assurance vie traditionnel et améliorent la sécurité financière et le bien-être global de la famille nord-américaine moyenne. Foresters vient de fusionner avec Plan de protection du Canada, ce qui en fait l'un des principaux assureurs vie canadiens. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Depuis 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers obtient la cote « A » (excellente) de la société A.M. Best.3

Présenté uniquement à titre indicatif.

La Financière Foresters™, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel située au 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

Plan de protection du Canada est une marque de commerce de Plan de protection du Canada Inc.

____________________________ 1 Entertainment Benefits administre les rabais. 2 La description des bénéfices auxquels vous pourriez avoir droit repose sur l'hypothèse que vous êtes membre de Foresters. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels et assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions spécifiques à chaque bénéfice. La Financière Foresters peut les modifier ou les annuler sans préavis, ou ils peuvent ne plus être disponibles. 3 La notation accordée le 5 août 2020 par A.M Best reflète globalement la solidité financière et la capacité de L'Ordre Indépendant des Forestiers à effectuer des règlements. La notation « A » (Excellente) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations continues envers les titulaires de police et qui, dans l'ensemble, présentent un bilan solide, ainsi qu'un rendement opérationnel et un profil d'entreprise excellents par rapport aux normes établies par la société A.M. Best. A.M. Best attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- étant d'excellentes cotes. A.M. Best a indiqué que les perspectives sont « stables », ce qui signifie qu'elles ne risquent pas de changer dans un avenir proche. Consultez le site ambest.com pour obtenir les notations les plus récentes.

