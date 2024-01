TORONTO, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Dan Fortin, président du conseil d'administration de la Financière Foresters, a annoncé aujourd'hui la nomination de Matt Berman au poste de président et chef de la direction, avec effet immédiat.

M. Berman avait été nommé président de Foresters Financial US et de la Financière Foresters Canada en mars 2023. Avant cela, il avait été président de Foresters Financial US, et antérieurement, chef de la distribution et président de l'ancienne filiale, Foresters Life Insurance and Annuity Company (FLIAC).

La Financière Foresters nomme Matt Berman au poste de président et chef de la direction (Groupe CNW/The Independent Order of Foresters)

S'exprimant sur la nomination de M. Berman, M. Fortin a déclaré : « Au nom du conseil d'administration, je tiens à féliciter Matt pour cette nomination bien méritée. Nous avons entièrement confiance dans le leadership de Matt. Il connaît très bien notre organisation, nos valeurs et la dynamique en constante évolution de notre industrie. Matt a accompli beaucoup de choses au cours de son mandat chez Foresters; ses contributions et ses conseils continueront d'être inestimables pour notre réussite future. Alors que Foresters célèbre cette année son 150e anniversaire, Matt ouvrira une nouvelle ère d'innovation dans les solutions que nous offrons à nos membres et aux conseillers qui les servent. »

« Le conseil d'administration souhaite également remercier René Zanin pour sa contribution en tant que président et chef de la direction par intérim de Foresters. René est un membre clé de notre équipe de direction, et nous le félicitons d'avoir dirigé l'organisation de manière transparente pendant cette période de transition. »

M. Zanin assumera ses responsabilités antérieures à la direction des équipes juridiques et de conformité de Foresters, tout en endossant des responsabilités supplémentaires pour chapeauter l'expérience, l'engagement, la gouvernance et le développement des membres. Son nouveau titre est celui de directeur mondial des affaires juridiques, de la conformité et des adhésions.

« C'est un grand honneur pour moi d'être nommé président et chef de la direction de Foresters », a affirmé M. Berman. « Je tiens à remercier le conseil d'administration pour son vote de confiance, dont je suis humblement reconnaissant. Il est incroyablement gratifiant de diriger une organisation qui non seulement fournit un service essentiel aux familles, mais qui se démarque par sa riche culture, son objectif louable et son impact durable au sein de nos communautés. Je suis enthousiaste quant à notre avenir, car nous continuons à nous concentrer sur des expériences exceptionnelles pour nos membres et leurs conseillers. »

M. Berman a joué un rôle essentiel dans l'avancement des initiatives stratégiques sur les marchés américain et canadien, en dirigeant la transformation des canaux de distribution, le portefeuille de produits, les opérations et la souscription chez Foresters. Parmi ses réalisations notables, on peut citer les nouveaux partenariats de ventes intermédiaires et directes aux consommateurs, la diversification du portefeuille de produits et un engagement sans relâche à améliorer le parcours numérique des clients. M. Berman s'est également fait le champion d'une culture du bien-être en introduisant des produits et bénéfices de membre qui font figure de précurseurs sur le marché et protègent les personnes vivant avec le diabète. Tout au long de son mandat, M. Berman a joué un rôle essentiel dans la consolidation de la marque Foresters, la mise en œuvre de contrôles internes et la promotion d'une culture d'innovation.

M. Berman s'est joint à la Financière Foresters en février 2017. Il possède plus de 30 ans d'expérience à la direction de la planification stratégique, des ventes et de la gestion de produits, tant dans le secteur de l'assurance de dommages que ceux de l'assurance vie et de l'épargne, notamment chez AXA, AIG et Zurich Insurance.

M. Berman est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de New York, Stern School of Business, et d'un baccalauréat ès arts en anglais de l'Université de Pennsylvanie.

Au sujet de la Financière Foresters

La réalisation de votre sécurité financière et votre mission

Depuis 150 ans, la Financière ForestersMC aide les gens à protéger l'avenir financier de leur famille. Mais nous faisons beaucoup plus que cela. Nous donnons à nos membres des occasions d'en faire plus pour leur santé, leurs communautés et les causes qui leur tiennent à cœur. Foresters est une organisation intrinsèquement orientée vers un but précis, c'est-à-dire enrichir le bien-être des familles et des communautés. En plus d'offrir des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, Foresters aide ses membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes un groupe dévoué de bâtisseurs de communautés, et aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous a continuellement animés à fournir à nos membres des bénéfices qu'ils peuvent apprécier à toutes les étapes de leur vie1, comme les subventions Foresters AideMC qui rassemblent les communautés, les bourses d'études sur concours2 qui favorisent l'avenir de jeunes leaders, et d'autres subventions qui aident les personnes à faire le bien. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les autres et les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 23 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best3.

1 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis ou ne sont plus disponibles.

2 Le Programme de bourses d'études sur concours de Foresters est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS).

3 La cote attribuée par A.M. Best le 17 août 2023 traduit la solidité financière et la capacité générale de L'Ordre Indépendant des Forestiers à acquitter les demandes de règlement des titulaires de police. Celle-ci ne s'applique pas à la performance des produits qui ne sont pas émis par l'Ordre Indépendant des Forestiers. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

La Financière Foresters, Foresters, Aider autrui est notre raison d'être, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

