Conçue pour protéger tous les Canadiens contre une crise financière due à une maladie grave

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La Financière ForestersMC, une mutuelle d'assurance en exploitation depuis 146 ans, a annoncé aujourd'hui le lancement de Bien Vivre Plus et Bien Vivre au Canada, des produits d'assurance en cas de maladies graves axés sur les besoins des familles canadiennes ordinaires mal servies. Les deux offres représentent un rafraîchissement complet de l'assurance en cas de maladies graves de Foresters avec une nouvelle tarification et des prestations étendues.

Offertes pour des montants de 25 000 $ à 2 000 000 $ pour dix ou vingt ans, ou jusqu'à 80 ans, Bien Vivre Plus couvre un large éventail de 25 maladies graves, mis à jour conformément aux plus récentes normes de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP). Une ou plusieurs de ces maladies touchent plus de 340 000 Canadiens par année1. Foresters est le seul assureur au Canada à offrir une couverture allant jusqu'à 100 000 $ sans tarification médicale aux personnes de 65 ans et moins. Conçue pour les Canadiens d'âge moyen, cette assurance est unique en son genre par sa couverture jusqu'à 80 ans, sans frais de police supplémentaire. Les autres avantages de l'assurance Bien Vivre Plus comprennent l'avenant de remboursement des primes au décès intégré, ainsi que trois avenants facultatifs (exonération des primes, remboursement des primes en cas de rachat ou d'expiration, et une assurance maladies graves d'enfants transformable). L'assurabilité selon la tarification non médicale dépend des réponses aux questions d'ordre médical et aux autres questions posées sur la proposition et de l'évaluation des risques.

Une solution de rechange à établissement simplifié, Bien Vivre, offerte aux personnes de 18 à 55 ans, couvre les cancers, les pontages coronariens, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux pour des montants de 25 000 $ à 100 000 $, pour des périodes de dix ou vingt ans, ou jusqu'à 80 ans. Et elle intègre aussi l'avenant de remboursement des primes au décès. Deux avenants facultatifs, remboursement des primes en cas de rachat ou d'expiration et exonération des primes, sont également offerts. Ces deux produits couvrent aussi huit maladies ne menaçant pas la vie.

« Nous sommes ravis de lancer une nouvelle gamme de produits d'assurance en cas de maladies graves pour les familles au Canada », a déclaré JS Ledoux, vice-président adjoint, Gestion de produits, Amérique du Nord. « Nous avons allongé la liste des maladies couvertes par ces nouveaux régimes, facilité l'accès à la tarification non médicale et ajouté des caractéristiques spéciales comme l'avenant intégré de remboursement des primes au décès. Et ce n'est pas tout, les personnes assurées par nos régimes ont automatiquement droit à tous les bénéfices de membre que Foresters offre pour enrichir la vie et les collectivités de ses membres. »

« Bien Vivre Plus et Bien Vivre sont un complément solide à l'assurance vie - lorsqu'elles sont souscrites en même temps qu'un produit d'assurance vie, aucun frais de police supplémentaire ne s'applique, et elles sont considérées comme des produits distincts et autonomes », a-t-il ajouté.

Une assurance vie à vocation plus large

Bien Vivre Plus et Bien Vivre offrent aux personnes assurées et à leur famille l'accès au Programme d'avis de médecins experts d'Advance Medical, pour une deuxième opinion faisant autorité sur des questions médicales, provenant de certains des plus éminents spécialistes du monde, ainsi qu'à la gamme complète de bénéfices de membre de Foresters. Fidèle à sa stratégie d'assurance vie à vocation plus large, Foresters propose des produits d'assurance conformes à son objectif de secours mutuel d'enrichir le bien-être des familles qui travaillent fort et de leurs collectivités. Les membres de Foresters ont accès à la gamme complète de bénéfices uniques2, notamment des bourses d'études, des prestations pour orphelin, des subventions communautaires, des conseils financiers et bien plus encore.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La Financière Foresters inclut L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Foresters est une société axée sur son objectif d'enrichir le bien-être des familles et des collectivités. Elle fournit des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces 20 dernières années, L'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu la cote « A » (Excellent) de la société A.M. Best.2 Pour tout complément d'information, visitez foresters.com/fr-ca .

À titre informatif seulement.

MC La Financière ForestersMD, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.









1 Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Rapport sur la santé des Canadiens, et Société canadienne du cancer, Statistiques sur le cancer 2019. 2 La cote attribuée par A.M. Best le 5 août 2020 traduit la solidité financière et la capacité générale de l'Ordre Indépendant des Forestiers (L'OIF) à acquitter les demandes de règlement des titulaires de police. Une cote « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Lors de l'attribution de la cote de L'OIF, A.M. Best a déclaré que les perspectives de Foresters étaient « stables », ce qui veut dire que la cote attribuée ne devrait pas changer dans un avenir immédiat. Visitez ambest.com pour voir nos plus récentes cotes.

