La Financière Foresters lance les subventions Moments de Foresters - Un bénéfice pour rassembler les membres dans le cadre d'activités communautaires afin de vaincre la solitude et l'isolement

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), la société de secours mutuel qui redéfinit audacieusement l'industrie de l'assurance vie par l'innovation, la raison d'être et le mieux-être, a annoncé aujourd'hui le lancement des subventions Moments de ForestersMC.

Moments de ForestersMC est un programme de subvention rafraîchi qui permettra aux membres de créer plus souvent des interactions enrichissantes avec leurs amis et leur famille. [1] [2] Des études montrent que la solitude et l'isolement social peuvent accroître les risques pour la santé. Moments de ForestersMC est une subvention conçue pour réduire l'isolement social dont peuvent souffrir nos membres et presque 1,3 million de membres peuvent demander cette subvention. Cette approche peut rehausser le bien-être et s'aligne sur la raison d'être de Foresters.

« Nous avons tous souffert, ou connu quelqu'un qui a souffert, de solitude ces deux dernières années. Voilà pourquoi nous avons conçu Moments de ForestersMC, qui est une version rafraîchie des activités de divertissement familial de Foresters. En mettant l'accent sur des activités plus fréquentes et plus participatives dans des cadres plus intimes, nous facilitons l'établissement de relations entre nos membres et favorisons le bien-être général de leurs familles et leurs communautés, ce qui est essentiel à la mission de Foresters », a affirmé Louis Gagnon, président et chef de la direction de la Financière Foresters.

À compter du 1er novembre 2022, les membres de Foresters sont invités à demander des subventions Moments de ForestersMC pour organiser des activités communautaires. Les catégories d'activités visent à répondre aux besoins des membres, alors que nous revenons aux rassemblements en personne. Les activités comprennent des projets durables comme la plantation de jardins communautaires et la pollinisation. Des séances d'acquisition de compétences et d'éducation, comme des cours de cuisine, des soirées de poterie, de peinture et d'art, sont également offertes aux membres. Le yoga, la mise en forme et la danse sont d'autres possibilités pour les membres qui souhaitent organiser des activités de mieux-être. Ces catégories de subventions, ainsi que les options plus traditionnelles comme le théâtre, les parcs et les clubs de lecture, ont été conçues pour soutenir les entreprises locales tout en réduisant la solitude et l'isolement social.

La subvention Moments de ForestersMC aidera nos membres à développer des liens, ainsi qu'un sentiment d'appartenance, et à rehausser le bien-être général dans leurs communautés. Pour en savoir plus sur Moments de ForestersMC et les autres bénéfices de membre, visitez Foresters.com

Une assurance vie à vocation plus large

Moments de Foresters fait partie de l'objectif de Foresters de développer des bénéfices de membre, des produits et des services novateurs qui favorisent le bien-être de ses membres tout au long de leur vie et enrichissent la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre comprennent l'application de mieux-être Foresters Go, les bourses d'études sur concours, les bénéfices pour orphelins, les subventions de bénévolat communautaire, les services de préparation de testaments, de procurations médicales et autres, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et plus encore.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance vie et de l'épargne individuelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus de souscription numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel. Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer aux membres des protections d'assurance sur mesure. Dévouée au bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. En 2020, Foresters a uni ses forces à celles du Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur de produits d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 22 années consécutives. [3]

À titre d'information seulement

La Financière ForestersMC, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau et Aider autrui est notre raison d'être, sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

[1] Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. [2] Les membres de Foresters sont des personnes assurées en vertu d'un certificat d'assurance vie ou maladie établie par L'Ordre Indépendant des Forestiers ou la Compagnie d'assurance vie Foresters. [3] La cote A.M. Best attribuée le 4 août 2022 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

Renseignements: Kathryn Perrier, Directrice principale, Communications, Financière Foresters, 647-209-5129, [email protected]