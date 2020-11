TORONTO, le 30 nov. 2020 /CNW/ - La Financière Foresters™ (Foresters), l'assureur vie de secours mutuel, a aujourd'hui annoncé le lancement d'un nouveau bénéfice pour ses membres, soit l'accès à la formation continue. Le bénéfice Apprentissage permanent offre aux membres de Foresters de partout au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis plus de 200 cours d'épanouissement personnel sur demande sans frais supplémentaires.

Les membres ont directement accès au bénéfice Apprentissage permanent au moyen du portail des membres de Foresters à MonForesters.com et peuvent suivre autant de cours qu'ils veulent, à leur propre rythme, en profitant d'une expérience d'apprentissage personnalisable.

Nicole Gourley, responsable mondiale des adhésions chez Foresters Financial, a déclaré : « Chez Foresters, notre objectif est d'enrichir le bien-être de nos membres, de leurs familles et des communautés locales dans lesquelles ils vivent. Le bénéfice Apprentissage permanent a été élaboré pour aider nos membres à poursuivre leur apprentissage à tous les stades de leur parcours personnel et éducatif. »

Du nouveau contenu est ajouté régulièrement. Voici une sélection des domaines de cours actuels :

- Gestion des entreprises

- Communication

- Service à la clientèle

- Cybersécurité

- Finance

- Santé et bien-être

- Épanouissement personnel

- Perfectionnement professionnel

- Gestion de projet

- Ventes

- Technologie

- Culture et stress en milieu de travail

- Communication écrite

Assurance vie à vocation plus large

Le bénéfice Apprentissage permanent fait partie de la stratégie d'assurance vie à vocation plus large de Foresters visant à fournir des offres d'assurance harmonisées sur l'objectif de secours mutuel de Foresters d'enrichir le bien-être des familles de travailleurs et de leurs collectivités. Les membres de Foresters bénéficient d'un ensemble complet de bénéfices uniques1, notamment des bourses d'études sur concours, des bénéfices pour orphelins et un accès gratuit à des outils de gestion du diabète, des ressources d'apprentissage et de développement et des services en ligne de préparation de documents juridiques. Il est important de noter qu'ils offrent également aux membres la possibilité de redonner à leur communauté par le biais d'activités de marché local telles que la construction de terrains de jeux, et surtout par le biais de subventions pour la participation communautaire.

Cette année, le programme de subventions de Foresters, Caring Through Crisis (CTC, aider pendant la crise), a soutenu ses membres et leurs communautés à travers le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis durant la pandémie de COVID-19. Ces subventions permettent aux membres de répondre à un besoin lié à la COVID-19 dans leur collectivité. Elles leur permettent de remplir la mission de Foresters, qui consiste à aider les autres, tout en restant en sécurité et séparés physiquement. Près de 2 500 subventions ont été accordées dans le cadre du programme CTC, pour un total de plus de 500 000 dollars depuis le lancement du programme.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société d'aide mutuelle non confessionnelle. Foresters est une société aux objectifs bien définis qui vise à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu la notation « A » (excellente) de la société A.M. Best.2 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l'adresse foresters.com/fr-ca .

™La Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société d'aide mutuelle, 789, chemin Don Mills, Toronto [Ontario] M3C 1T9 Canada) et de ses filiales.

________________________ 1 La description des bénéfices offerts aux membres et auxquels vous pourriez avoir droit suppose que vous êtes membre de Foresters. Les bénéfices offerts aux membres de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions propres à chaque bénéfice et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis 2 Cette notation attribuée par A.M. Best le 5 août 2020 reflète globalement la solidité financière et la capacité de l'Ordre indépendant des forestiers à effectuer des règlements. La notation « A » (Excellente) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations continues envers les titulaires de police et qui, dans l'ensemble, présentent un bilan solide, ainsi qu'un rendement opérationnel et un profil d'entreprise excellents par rapport aux normes établies par la société A.M. Best. attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant des notations supérieures et A et A- des notations excellentes. En attribuant ces notations à l'Ordre indépendant des forestiers, A.M. Best a indiqué que les perspectives sont « stables », ce qui signifie qu'elles ne risquent pas de changer dans un avenir proche. Consultez le site ambest.com pour obtenir les notations les plus récentes

SOURCE The Independent Order of Foresters

Renseignements: Oliver Ormrod, [email protected]

Liens connexes

https://www.foresters.com/en-ca