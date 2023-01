La Financière Foresters lance Foresters Renouveau(MC)

Un bénéfice pour aider ses membres à se recycler et à se perfectionner afin de favoriser leur bien-être économique à long terme

TORONTO, le 4 janv. 2023 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), la société de secours mutuel qui redéfinit audacieusement l'industrie de l'assurance vie par l'innovation, la raison d'être et le mieux-être, a annoncé aujourd'hui le lancement des subventions Foresters RenouveauMC. [1]

Foresters Renouveau est un nouveau bénéfice de membre conforme à la raison d'être de Foresters qui est d'enrichir le bien-être de ses membres, de leurs familles et de leurs communautés. [2] [3]

Bon nombre de nos membres vivent dans l'incertitude depuis que le monde du travail s'est transformé en raison des progrès numériques et technologiques post-pandémiques. Il existe un nouveau besoin d'assurer l'avenir des compétences des gens et de faciliter la transition pour les gens qui veulent et doivent apprendre et se développer.

Foresters Renouveau aidera les membres à acquérir les nouvelles compétences qui sont recherchées sur le marché en les aidant à payer le coût de l'apprentissage continu sous forme de remboursements ou d'aide financière en vue de soutenir leurs objectifs professionnels et leur cheminement de carrière. La subvention peut être utilisée pour payer les frais de scolarité et le matériel requis pour le cours, comme les livres et les outils.

« Nous sommes très enthousiastes et fiers de présenter Foresters Renouveau et d'être la première organisation fraternelle à offrir un remboursement ou un bénéfice de formation continue à ses membres », a déclaré Louis Gagnon, président et chef de la direction de la Financière Foresters. Les membres de Foresters peuvent maintenant améliorer et maintenir leurs compétences pour atteindre plus facilement leurs objectifs, différencier leur profil professionnel, relever de nouveaux défis et franchir les prochaines étapes de leur carrière.

Le bénéfice de membre Foresters Renouveau versera 375 subventions par année aux membres admissibles qui en font la demande. Les subventions seront réparties équitablement entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui disposeront chacun de 125 subventions réparties sur deux cycles. Chaque subvention aura une valeur maximale de 1 000 $/£ (en monnaie locale). Les membres du Canada et des États-Unis doivent s'inscrire à des cours en Amérique du Nord, tandis que les membres du Royaume-Uni doivent s'inscrire à des cours au Royaume-Uni.

Les cours pouvant faire l'objet d'un remboursement ou d'une aide financière comprennent, entre autres, les cours formels, en ligne ou en personne, donnant droit à des crédits universitaires, des cours pour adultes ne donnant pas de crédits ni de diplôme, les cours dispensés dans des écoles privées, commerciales ou techniques, et les recertifications pour le maintien de permis en vigueur. Les cours admissibles doivent avoir une composante d'évaluation offerte par un établissement d'enseignement accrédité, privé ou public.

« Dans un environnement marqué par une incertitude économique croissante, nous sommes honorés d'instaurer ce bénéfice et de favoriser le bien-être économique à long terme de nos membres, en allégeant les coûts élevés de l'éducation. C'est ce qu'on appelle l'assurance vie à vocation plus large », a ajouté M. Gagnon.

À compter du 3 janvier 2023, les membres de Foresters sont invités à demander des subventions Foresters Renouveau. Les demandes seront examinées et les subventions seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les demandeurs doivent être des membres en règle de Foresters, âgés d'au moins 18 ans. Les membres peuvent recevoir une subvention par année sous forme de remboursement ou d'aide financière. Les demandes sont acceptées tout au long de l'année civile jusqu'à ce que toutes les subventions soient octroyées. Les personnes à charge des membres ne sont pas admissibles à ce bénéfice.

Pour en savoir plus sur Foresters Renouveau et les autres bénéfices de membre, visitez Foresters.com.

Une assurance vie à vocation plus large

Foresters a comme mission d'offrir des bénéfices de membre et des produits et services novateurs qui favorisent le bien-être de ses membres tout au long de leur vie et s'alignent sur son objectif fraternel d'enrichir la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles nord-américaines ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre comprennent les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions pour bénévolat communautaire, un service de préparation de testaments, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et bien plus.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance vie et de l'épargne individuelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel. Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer des régimes personnalisés aux membres et membres potentiels. Dévouée au bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. Foresters a récemment fusionné avec le Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 22 années consécutives[4].

La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.



[1] Foresters Renouveau est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). Les membres admissibles peuvent faire une demande sous réserve des critères d'admissibilité.





[2] Les bénéfices des membres de la Financière Foresters ne sont pas contractuels, sont soumis à des conditions d'admissibilité, des définitions et des limitations spécifiques aux bénéfices et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis ou ne sont plus disponibles.





[3] La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau et Aider autrui est notre raison d'être, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.





[4] La cote A.M. Best attribuée le 4 août 2022 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

