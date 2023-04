La Financière Foresters et Whole Kids Foundation unissent leurs forces pour verdir les communautés, des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni

Foresters s'engage à verser 45 000 $US à 14 organisations et étend cette initiative à des projets au Canada et au Royaume-Uni.

TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), la société de secours mutuel qui redéfinit audacieusement l'industrie de l'assurance vie par l'innovation, la raison d'être et le mieux-être, est fière de joindre ses forces à celles de Whole Kids Foundation, un organisme à but non lucratif établi par Whole Foods Market, qui se consacre à améliorer l'alimentation des enfants. Ensemble, Foresters et Whole Kids Foundation aideront 14 organisations aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni à aménager leurs espaces d'apprentissage comestibles grâce à des subventions de jardinage de 3 000 $ et à une assistance bénévole. Foresters accordera 15 subventions pour un total de 45 000 $.

Le 18 mars, Foresters et Whole Kids Foundation ont collaboré avec Enrich LA, un organisme de mieux-être communautaire à but non lucratif qui aménage des jardins comestibles pour les jeunes et les familles, en vue de donner le coup d'envoi aux subventions de jardinage Grow It Forward. Cette collaboration aidera l'école primaire Lovelia P. Flournoy à Los Angeles, en Californie. Les bénévoles membres de Foresters se sont joints au personnel enseignant, aux élèves et aux parents pour aménager un jardin comestible à l'école.

« Nous sommes incroyablement fiers d'élargir notre partenariat avec Whole Kids Foundation et de soutenir ces excellents programmes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni », a déclaré Louis Gagnon, président et chef de la direction de la Financière Foresters. « Offrir des occasions de redonner à nos communautés et aider nos membres à faire le bien qu'ils souhaitent faire grâce aux subventions de Foresters incarnent les valeurs fondamentales qui guident notre entreprise et la différencient des autres compagnies. Je tiens à remercier les membres et les employés de Foresters, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ces événements spéciaux, ou qui prévoient le faire. »

Foresters et Whole Kids Foundation ont programmé les événements suivants aux États-Unis pour coïncider avec le Mois national du jardin en avril. Ces événements d'aménagement de jardins comestibles auront lieu le samedi 29 avril :

Boston, Massachusetts - Victory Programs, Inc.*

- Victory Programs, Inc.* Cincinnati, Ohio - École primaire Stewart

- École primaire Stewart Greensboro, Caroline du Nord - Positive Direction for Youth and Families Inc.

- Positive Direction for Youth and Families Inc. Los Angeles , Californie - École élémentaire Enrich LA sur la 118 e Rue

- École élémentaire Enrich LA sur la 118 Rue Seattle, Washington -Tilth Alliance*

Un autre événement a été programmé aux États-Unis le samedi 20 mai à Detroit, au Michigan, où Foresters et Whole Kids Foundation aménageront un jardin comestible à l'école élémentaire Mackenzie.

Au Royaume-Uni, Foresters et Whole Kids Foundation, en partenariat avec School Food Matters, un organisme de bienfaisance qui enseigne l'alimentation aux enfants et propose des repas sains et durables à l'école, aménageront des jardins comestibles aux endroits suivants le samedi 13 mai :

Birmingham - École primaire C of E de Bramford

- École primaire C of E de Bramford Bristol - École primaire de Hannah More

- École primaire de Chelmsford - École primaire de Whitehill

Au Canada, la Financière Foresters et Whole Kids Foundation ont prévu un événement le samedi 3 juin pour aménager un jardin comestible à Calgary, en Alberta, à la Phoenix Education Foundation.

De plus, la Financière Foresters et Farm to Cafeteria Canada, un organisme de bienfaisance qui transforme la façon dont les aliments sont découverts, dégustés et célébrés dans les écoles de tout le Canada, aménageront des jardins comestibles à deux autres endroits au Canada le samedi 3 juin :

Montréal, Québec - École primaire Louis-Dupire

- École primaire Louis-Dupire Surrey , C.-B. - École élémentaire Harold Bishop

« Les jardins comestibles sont des espaces d'activités pratiques puissants qui procurent aux citadins des aliments frais, leur présentent des expériences d'apprentissage révélatrices et inspirent de saines habitudes alimentaires durables », a affirmé Chanta Williams, directrice exécutive intérimaire de Whole Kids Foundation et Whole Cities Foundation. « Foresters partage notre passion pour améliorer l'alimentation et le bien-être des citoyens, et ensemble, nous multiplions les initiatives locales en aliments frais. »

Pour de plus amples renseignements sur Foresters et les autres bénéfices de membre, visitez le site Foresters.com ou le site cpp.ca pour en savoir plus sur le Plan de protection du Canada. [1]

Une assurance vie à vocation plus large

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre1 uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre comprennent entre autres Foresters Go, les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions de bénévolat communautaire, le service de préparation de testaments et autres documents juridiques, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et bien davantage.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters transforme tranquillement l'industrie de l'assurance vie au Canada et aux États-Unis en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel (l'assurabilité dépend des réponses aux questions d'ordre médical ou autres, ainsi que des recherches et de l'examen de tarification). Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer des régimes personnalisés aux membres et membres potentiels. Unique parmi les sociétés de secours mutuel, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. Foresters a récemment fusionné avec le Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 22 années consécutives2.

La Financière ForestersMC, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

Plan de protection du Canada est une marque de commerce de Plan de protection du Canada inc.

À propos de Whole Kids Foundation

Whole Kids Foundation soutient les écoles et inspire les familles afin d'améliorer l'alimentation et le bien-être des enfants. Fondée par Whole Foods Market en 2011, cette organisation indépendante à but non lucratif établie à Austin, au Texas, offre ses services aux écoles et organisations des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur les programmes scolaires de la fondation, notamment les jardins scolaires, les bars à salades, les ruches d'abeilles et l'éducation nutritionnelle pour les enseignants, visitez wholekidsfoundation.org. Pour des nouvelles et des mises à jour continues, suivez Whole Kids Foundation sur Facebook, Instagram , Twitter ou LinkedIn.

À propos de Whole Cities Foundation

Whole Cities Foundation travaille aux côtés d'organisations communautaires pour améliorer la santé des citoyens par l'entremise de partenariats collaboratifs et de l'éducation nutritionnelle et en facilitant l'accès à des aliments frais et sains. Fondée par Whole Foods Market en 2014, l'organisation indépendante à but non lucratif établie à Austin, au Texas, a formé des partenariats avec plus de 250 organisations communautaires dans plus de 130 villes aux États-Unis pour construire des systèmes alimentaires locaux prospères et améliorer la santé. Grâce à des programmes de subventions dynamiques, Whole Cities Foundation soutient les jardins communautaires, les fermes urbaines, les stands de fruits et légumes, le développement des compétences agricoles, les marchés fermiers, les jardins mobiles, les cours pour apprendre à cuisiner sainement et d'autres initiatives dirigées par la communauté. Pour en savoir plus sur la fondation et ses programmes, visitez wholecitiesfoundation.org. Pour des nouvelles et des mises à jour continues, suivez Whole Cities Foundation sur Facebook, Instagram , Twitter ou LinkedIn.

* Un partenaire de la Whole Cities Foundation

1 Pour de plus amples renseignements sur Foresters et les autres avantages offerts aux membres, veuillez visiter le site Foresters.com ou le site cpp.ca pour de plus amples renseignements sur le Plan de protection du Canada.. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts.

2 La cote attribuée par A.M. Best le 4 août 2022 traduit la solidité financière et la capacité générale de L'Ordre Indépendant des Forestiers à acquitter les demandes de règlement des titulaires de police. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Lors de l'attribution des cotes, A.M. Best a déclaré que les perspectives de Foresters étaient « stables », ce qui veut dire que la cote attribuée ne devrait pas changer dans un avenir immédiat. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

