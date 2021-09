Disponible pour tous les membres qui désirent promouvoir les comportements sains et les récompenser

TORONTO, le 13 sept. 2021 /CNW/ - La Financière Foresters™ (Foresters), l'assureur vie de secours mutuel qui redéfinit audacieusement le secteur de l'assurance vie grâce à l'innovation, à sa mission et au mieux-être, a annoncé aujourd'hui le lancement de Foresters Go. La nouvelle plateforme innovante de mieux-être intègre les applications portables d'une part et, d'autre part, la science du comportement afin d'inspirer et de récompenser les modes de vie sains! Foresters Go est maintenant offerte, à titre de bénéfice complémentaire, aux membres de Foresters actuels et futurs dans l'ensemble du pays et des États-Unis. On devrait la déployer au Royaume-Uni en 2002.

En début d'année, Foresters a annoncé avoir fait équipe avec dacadoo AG (dacadoo) - une entreprise primée de technologie des assurances, spécialisée en promotion de la santé numérique et en quantification des risques sanitaires - afin de concevoir Foresters Go, qu'elle réserve à ses membres. De pair avec dacadoo, Foresters a personnalisé Foresters Go en se basant sur les commentaires de plus de 1 000 participants au projet pilote, qui sont des membres, des conseillers et des employés. En se fondant sur leurs expériences, Foresters Go présente une interface utilisateurs intuitive qui offre des objectifs personnalisés et un encadrement interactif.

Voici les principaux faits saillants de Foresters Go :

Suivi de la santé : Sept zones interactives consacrées au suivi de la santé holistique : la santé physique et mentale, le sommeil, la nutrition, la pleine conscience, l'activité physique, les habitudes tabagiques et la consommation d'alcool. La présentation intuitive d'informations comprend un sommaire qui décrit les modifications apportées à l'Indice de Santé et les informations relatives à son fonctionnement.

Sept zones interactives consacrées au suivi de la santé holistique : la santé physique et mentale, le sommeil, la nutrition, la pleine conscience, l'activité physique, les habitudes tabagiques et la consommation d'alcool. La présentation intuitive d'informations comprend un sommaire qui décrit les modifications apportées à l'Indice de Santé et les informations relatives à son fonctionnement. Personnalisation : Des conseils personnalisés en matière de santé et des recommandations en matière d'objectifs, priorisés par les réponses fournies au cours de l'évaluation initiale et les commentaires de l'utilisateur. Un guide facile à comprendre vous permet de vous connecter à un traqueur, d'ajouter des amis et d'interagir en temps réel avec des membres qui ont déjà commencé à prendre leur bien-être en main.

Des conseils personnalisés en matière de santé et des recommandations en matière d'objectifs, priorisés par les réponses fournies au cours de l'évaluation initiale et les commentaires de l'utilisateur. Un guide facile à comprendre vous permet de vous connecter à un traqueur, d'ajouter des amis et d'interagir en temps réel avec des membres qui ont déjà commencé à prendre leur bien-être en main. Récompenses : Foresters récompense en attribuant des points Go aux utilisateurs qui réalisent des objectifs, répondent à des questions et relèvent les défis qu'elle pose dans ses activités. Ces récompenses peuvent comprendre des marchandises (tablettes, montres intelligentes, etc.), des cartes-cadeaux, des dons de charité, etc. Les types d'articles attribués se chiffrent par milliers.

Depuis près de 150 ans, la société de secours mutuel se donne comme mission d'augmenter le bien-être des familles ordinaires et de leur ville. En plus de prendre soin du bien-être mental et physique, Foresters Go incorporera des récompenses destinées aux bénévoles.

Jim Boyle, président et chef de la direction de la Financière Foresters, a dit : « Personne ne s'attend à ce qu'une société de secours mutuel qui existe depuis 150 ans ne vienne perturber le secteur, mais notre charte du XIXe siècle, qui visait à améliorer le bien-être de nos membres et de leur communauté de bien des façons, entrevoyait déjà les innovations du XXIe siècle ».

Peter Ohnemus, président et chef de la direction de dacadoo, a ajouté : « Nous avons eu le plaisir de travailler avec Foresters, notre premier client qui est un assureur vie de secours mutuel, et nous espérons que ses membres utiliseront nos solutions de renommée mondiale que nous avons soigneusement adaptées à leurs besoins. Nous nous rapprocherons ainsi de la réalisation de notre vision, qui consiste à pouvoir assurer d'excellents résultats pour la vie et la santé dans le monde entier grâce à des outils numériques promouvant la santé ».

Plus de 75 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude pilote ont déclaré :

« Foresters Go a amélioré ma santé et mon bien-être personnels. »

« Je recommanderais Foresters Go à un ami ou à un collègue. »

« Mon expérience du magasin de récompenses Go de Foresters a été positive. »

Un participant au projet pilote a commenté que « Foresters Go l'a aidé à avoir beaucoup confiance en lui et à comprendre l'importance de la santé et du bien-être ».

Une assurance vie à vocation plus large

Foresters Go fait partie de l'objectif de Foresters, qui est de créer des bénéfices, des produits et des services novateurs pour les membres tout en restant fidèle à son engagement d'améliorer le bien-être des familles et des collectivités. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Améliorant ce qui constitue la nouvelle normale pour la famille nord-américaine moyenne, Foresters propose une série de bénéfices de membre uniques en leur genre, qui redéfinissent le modèle d'assurance vie traditionnel [1], notamment des programmes de bourses d'études, des bénéfices pour orphelin, des subventions au bénévolat, des testaments et autres documents juridiques, l'Apprentissage permanent, Offreauxmembres et bien plus encore.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters transforme graduellement le secteur de l'assurance vie et de l'épargne populaire au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, la collectivité et le bien-être global de ses membres. Ses agents et ses membres apprécient ses solutions sur mesure en matière de produits et ses processus numérisés de bout en bout qui facilitent la souscription d'une assurance vie sans subir les examens médicaux traditionnels. Ses outils mobiles dernier cri aident ses agents à proposer des régimes personnalisés aux membres potentiels ou actuels. Ayant pour objectif le bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle d'assurance vie traditionnel tout en améliorant la sécurité financière et le bien-être global de la famille nord-américaine moyenne. Foresters vient de fusionner avec Plan de protection du Canada, ce qui en fait l'un des principaux assureurs vie canadiens. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Depuis 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers obtient la cote « A » (excellente) de la société A.M. Best[2].

À propos de dacadoo

En 2021, Gartner a qualifié la firme dacadoo de « fournisseuse d'assurance cool ». Elle prête sa plateforme numérique de mobilisation sanitaire, notamment son Indice de Santé et son Risk Engine, aux exploitants interentreprises dans le domaine des assurances vie et santé. Elle propose des solutions de technologie des assurances et de la santé à plus de 35 des 100 assureurs vie et santé principaux aux quatre coins du monde. Disponible en plus de 18 langues, la technologie de dacadoo constitue une solution en « marque blanche » entièrement personnalisable. Les clients peuvent l'intégrer à leurs produits grâce à un automate programmable industriel. Dans le cadre de son slogan « Connecter. Mesurer. Impliquer. », la société dacadoo aide les assureurs vie et santé à inciter leurs clients à adopter un mode de vie plus sain grâce à sa plateforme de logiciel-service numérique de mobilisation sanitaire. De plus, son Risk Engine calcule en temps réel les risques relatifs de mortalité et de morbidité. Comptant plus de 120 employés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, elle a déposé plus de 100 brevets portant sur ses solutions numériques dans les domaines de l'assurance vie et santé. dacadoo s'engage sans réserve à protéger la vie privée et à assurer la sécurité. C'est la raison pour laquelle elle conçoit et exploite ses solutions de manière compatible avec les normes, les lois et les règlements du secteur tels que la Loi fédérale (suisse) sur la protection des données, le Règlement général sur la protection des données européen et la Health Insurance Portability and Accountability Act américaine. Son système de sécurité des informations et de protection des renseignements personnels est certifié selon les normes ISO 27001 et ISO 27701 bien connues dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à www.dacadoo.com/?lang=fr.

