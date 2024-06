La Financière Foresters célèbre 150 ans de protection des familles : un siècle et demi de service au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni

TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), l'assureur vie mondial qui aide ses membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire, célèbre aujourd'hui avec fierté son 150e anniversaire. En plus de marquer un siècle et demi d'engagement indéfectible envers les membres, cette étape importante renforce le dévouement envers les valeurs fondamentales que sont la communauté, la protection et le soutien mutuel.

Fondée en 1874, la Financière Foresters s'est d'abord fixé comme objectif de donner aux familles de classe moyenne accès à l'assurance vie. Depuis 150 ans, l'organisation fournit des solutions d'assurance vie et d'épargne qui aident les familles à atteindre la santé et la sécurité financières à long terme. Aujourd'hui, 2,6 millions de clients et de membres au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni bénéficient de l'engagement inébranlable de Foresters envers son objectif d'améliorer chaque année le bien-être des familles, en investissant des millions dans les bénéfices de membre1 et les partenariats communautaires.

« Cette année, nous ne nous contentons pas de célébrer notre passé, nous renouvelons notre engagement envers l'avenir, a déclaré Matt Berman, président et chef de la direction de la Financière Foresters. Nous avons bâti notre héritage en aidant les familles ordinaires à atteindre une sécurité financière à long terme, et alors que nous envisageons l'avenir, nous misons sur l'innovation et l'adaptation afin de continuer à répondre aux besoins changeants des conseillers et des membres dans tous les pays où nous sommes présents. »

Points forts des célébrations du 150e anniversaire

Dons aux collectivités :

Afin de renforcer son engagement à faire plus de bien dans les communautés locales de ses membres, Foresters a lancé « GROS don de Foresters 150 », une initiative qui invite les membres à proposer un organisme de bienfaisance pour recevoir un don de 50 000 $ dans chaque pays où Foresters est en exploitation.





Les membres de Foresters ont accès à deux subventions Foresters AideMC de 200 $ par année. Pour souligner la Semaine nationale de l'action bénévole en avril 2024, un supplément de 150 $ sur l'une des subventions a permis aux membres de Foresters d'en faire plus pour leurs communautés. Les histoires sur la façon dont les membres ont utilisé cette somme supplémentaire sont inspirantes. Beaucoup ont utilisé les 350 $ pour assembler des trousses de soins pour les refuges locaux, organiser des nettoyages de parcs ou soutenir des banques alimentaires. Une de nos membres a constaté un besoin majeur et utilisé la somme supplémentaire pour faire don d'une quantité importante de couches à sa banque alimentaire locale. Ce n'est là qu'un exemple des innombrables façons dont les membres de Foresters font une différence dans leurs communautés.

Célébrations du passé, du présent et de l'avenir :

Foresters a toujours eu pour objectif de créer un avenir plus solidaire. Aujourd'hui, ses membres maintiennent la force de cette vision initiale en donnant toujours un coup de main et en enrichissant les communautés. Lisez leurs histoires et découvrez des moments inspirants du passé de Foresters à foresters.com/150years.

« Nous sommes plus qu'une société de services financiers; nous sommes une communauté de personnes unies par un objectif commun qui est de s'entraider et de soutenir nos communautés », a ajouté René Zanin, directeur mondial des affaires juridiques, de la conformité et des adhésions, de la Financière Foresters. « Nos membres sont le cœur et l'âme de Foresters. Leur confiance et leur loyauté nous ont permis de franchir cette étape incroyable. »

Alors qu'elle célèbre ses 150 ans de service, Foresters reste fidèle à ses principes fondateurs. La Financière Foresters s'adapte aux besoins changeants de ses membres et continue à offrir la sécurité financière et le soutien sur lesquels les familles et les communautés comptent depuis des générations.

____________

À propos de la Financière Foresters

La réalisation de votre sécurité financière et votre mission

Depuis 150 ans, la Financière ForestersMC aide les gens à protéger l'avenir financier de leur famille. Mais nous faisons beaucoup plus que cela. Nous donnons à nos membres des occasions d'en faire plus pour leur santé, leurs communautés et les causes qui leur tiennent à cœur. Foresters est une organisation intrinsèquement orientée vers un but précis, c'est-à-dire enrichir le bien-être des familles et des communautés. En plus d'offrir des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, Foresters aide ses membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes un groupe dévoué de bâtisseurs de communautés, et aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous a continuellement animés à fournir à nos membres des bénéfices1 qu'ils peuvent apprécier à toutes les étapes de leur vie, comme les subventions Foresters AideMC qui rassemblent les communautés, les bourses d'études sur concours2 qui favorisent l'avenir de jeunes leaders, et d'autres subventions qui aident les personnes à faire le bien. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les autres et les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 23 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best3.

____________

1 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 2 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). 3 La cote A.M. Best attribuée le 17 août 2023 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. La Financière Foresters, Foresters, Aider autrui est notre raison d'être, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

423452 FR (05/24)

SOURCE The Independent Order of Foresters

Pour en savoir plus : Melanie Gaskin, Directrice principale, Communications, Financière Foresters, [email protected]